Gaziler Engelli Spor Kulübü, Ordu'daki kickboks turnuvasından 3 altın madalyayla döndü - Haberler Spor
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Gaziler Engelli Spor Kulübü, Ordu'daki kickboks turnuvasından 3 altın madalyayla döndü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Gaziler Engelli Spor Kulübü, Ordu'daki kickboks turnuvasından 3 altın madalyayla döndü

Ordu'da düzenlenen Kickboks Türkiye Turnuvası'nda mücadele eden Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcuları, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

ORDU (DHA) - Ordu'da düzenlenen Kickboks Türkiye Turnuvası'nda mücadele eden Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcuları, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Ordu'da düzenlenen Kickboks Türkiye Turnuvası tamamlandı. Turnuvaya Ankara'dan katılan Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcuları, şehitleri ve gazileri unutturmamak için mücadele etti. Turnuvada, Gaziler Engelli Spor Kulübü'nden 3 sporcu altın madalya alarak Türkiye şampiyonu, 1 sporcu gümüş madalya alarak Türkiye ikincisi ve 1 sporcu bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu.Şampiyon sporcularla birlikte turnuvaya katılan 20 gazi sporcu, yarın saat 13.30'da Polis Müzesi'ni ziyaret edecek.


Gaziler Engelli Spor Kulübü, Ordu'daki kickboks turnuvasından 3 altın madalyayla döndü

Gaziler Engelli Spor Kulübü, Ordu'daki kickboks turnuvasından 3 altın madalyayla döndü

Gaziler Engelli Spor Kulübü, Ordu'daki kickboks turnuvasından 3 altın madalyayla döndü

Gaziler Engelli Spor Kulübü, Ordu'daki kickboks turnuvasından 3 altın madalyayla döndü

Gaziler Engelli Spor Kulübü, Ordu'daki kickboks turnuvasından 3 altın madalyayla döndü

Demirören Haber Ajansı - Spor

Kickboks, Türkiye, Engelli, Ordu, Spor, Haber

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