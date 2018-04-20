Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" On Binlerce Genç

SİNAN BALCIKOCA - Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince 3 yıl önce başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında on binlerce Gaziantepli genç, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, ecdadın "Çanakkele Geçilmez" destanını yazdığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen projede gençler, Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları ile Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni ziyaret ederek, ecdadın savaşı nasıl kazandığını yerinde öğreniyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tarihin medeniyetlerin doğup büyüdüğü büyük bir sahne olduğunu söyledi.

Tahmazoğlu, geçmişinden ders alan milletlerin güçlü ve sağlam adımlarla geleceğe yol aldığını dile getirerek, "Bu sebeple Şahinbey Belediyesi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı yerde canlı tarih anlatımı ile kahraman ecdadımızın azim ve gayretini genç beyinlere nakşederek, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak sağlamak istedik. Şehitlerimiz için yapılacak en güzel çalışma, onların fedakarlıklarını, vatan sevgilerini gençlere anlatmaktır. Bu düşüncelerle 2015 yılında Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başlattığımız proje kapsamında bu güne kadar 71 bin 465 genci Çanakkale'ye götürdük ve oradaki manevi atmosferi yaşamalarına olanak sağladık. Projemiz 2018 yılı sonuna kadar devam edecek ve toplamda 90 bin gencimizi bu imkandan faydalandırmış olacağız." dedi.

"Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak için çalışıyoruz"

Yüz yıl önce yedi düvele karşı savaşarak büyük bir zafer kazanan ecdada oynanan entrikaların farklı versiyonlarının günümüzde de devam ettiğini vurgulayan Mehmet Tahmazoğlu, "15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi bunun en açık kanıtı. Sürdürdüğümüz bu projemizle ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanan oyunların farkına varıp, buna 'dur' diyebilecek bir gençlik yetiştirmek, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak, gençlerimizin ecdadını tanımasını ve onları kendilerine birer rehber edinmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gururluyuz, mutluyuz"

Proje koordinatörlerinden Döne Pazarcı Sevük ise etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sevük, Tarihi Yarımada'da savaşa sahne olan toprakları gezerken büyük bir gurur yaşadıklarını anlatarak, "İnşallah bizden sonraki nesiller de bu gururu yaşar. Belediye başkanımızın öncülüğünde Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz." diye konuştu.

Öğrencilerin rehberi Hüseyin Babacanoğlu ise gençlerin tarihe yolculuk yaptığını ifade ederek, "103 yıl önce yaşanan olayların bugün yaşandığını, yarın da yaşanabileceğini anlatıyoruz. Öğrenciler bu konuları derste de işliyor ama burada her şeyi yerinde görünce daha iyi anlıyorlar. Amacımız milli şuur oluşturmak." şeklinde konuştu.

"Askerlerimiz canını bizim için feda ediyor"

Öğrencilerden Sertaç Güneşler de ilk kez Çanakkale'ye geldiğini aktararak, "Bu projeden faydalandım. Tarihi bölgeyi gezerken tüylerim diken diken oldu. Çanakkale ile ilgili bilmediğim çok şey öğrendim. Bu vatan için canımız feda. 103 yıl önce atalarımız nasıl şehit olduysa, şimdi de askerlerimiz Afrin'de, diğer terör bölgelerinde canını bizim için feda ediyor. Bu vatana canımız feda." değerlendirmesinde bulundu.

Asiye Yılmazsoy da ziyaret sırasında kendisini adeta 103 yıl önceki savaşın içinde hissettiğini belirterek, savaşın nasıl zorluklarla kazanıldığını yerinde gördüğü için mutlu olduğunu kaydetti.