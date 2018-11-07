Gaziler Anılarını Öğrencilerle Paylaştı

Samsun Muharip Gaziler Derneği üyeleri, öğrencilerle bir araya gelerek anılarını paylaştı.

Atakum Seyfi Demirsoy Ortaokulunu ziyaret eden Kore ve Kıbrıs gazileri, Okul Müdürü Fırat Şad tarafından karşılandı.

Kore gazisi Ali Gümüş (90), Kıbrıs gazileri Hasan Das (60), Fahri Çamur (66), Yaşar Arslan (65), Hakkı Atamert Tavsel (66) ve Cevdet Türkdur (66), okul bahçesinde öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra sınıflarda yaşadıkları tecrübeleri öğrencilere anlattı.

Okul Müdürü Şad, gazilerin öğrencilerle bulaşarak iletişime geçmesini önemsediklerini vurguladı.

Şad, eğitim ve öğretimin dışında öğrencilerin milli ve manevi yönlerini güçlendiren bu etkinliklerin zaman zaman düzenlendiğini kaydetti.