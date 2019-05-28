Gazikültür'den geçmişe ışık tutan çalışmalar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ, 2016-2018 yıllarında kentin tarihini, edebiyatını, kültürünü, turizmini, coğrafyasını ve sosyal hayatını yansıtan birbirinden değerli 28 kitap çıkardı.

Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gazikültür'ün son iki yılda yayımladığı 28 kitapla kent hafızasının tazelendiğini söyledi. Gazikültür AŞ'nin 2016 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in telkinleri doğrultusunda kurulduğunu hatırlatan Yakar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu vizyonla kurulmuş olan birçok Kültür AŞ var. Kültür AŞ, Gaziantep'in tarihini, edebiyatını, kültürünü, turizmini, coğrafyasını yayımlarla, seminerlerle anlatırken geçmişten aldığı birikimi hazırladığı projelerle geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmakta, bu yönde faaliyetler yapmaktadır" dedi.

Gazikültür tarafından basılan kitaplar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakar, "'Halit Ziya Biçer'in Objektif ve Arşivinden Seyr-i Antep' adlı kitapta, Gaziantep'in en yaşlı fotoğraf sanatçısının arşivinden Gaziantep'le ilgili pek çok fotoğrafı derledik. Fotoğraflara yönelik bilgiler sunduğumuz geçmişi geleceğe aktarılması konusunda çok önemli icraatı bulunan 500'e yakın fotoğrafın bir kitabıdır.

Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yeraltı Su Yapıları

Gaziantep'in 3 tane değeri UNESCO geçici listesinde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Yesemek, bir tanesi Zeugma, bir tanesi de Kasım 2018'de tescillenen Gaziantep eski yeraltı su yolları dediğimiz livaslar ve kasteller. Gaziantep'in yeraltı zenginlikleri yer üstü zenginlikleri kadar önemlidir düşüncesiyle kaleme aldığımız çok akademik ve popüler bir çalışma.

Gazoz ve Meşrubat

'Gaziantep Gazoz ve Meşrubat Tarihi' kitabı, 70'li yıllara kadar Gaziantep meşrubat sanayi 5 Şubat tarihi İstanbul'da İzmir'den sonra 3'üncü sırada, çok ciddi ekonomik getiri getirmiş Hatay meşhur portalin bütün ülkeye mal oldu. Bir markaydı maalesef 90'lı yıllardan sonra kolanın pepsinin ülkeye girmesiyle portalin markası maalesef piyasadan silindi. Gaziantep'in her şey değerli gazoz kapağı bile, gazoz kapağının kitap yaptık, nostalji bir kitap oldu.

Kuyumculuğun Tarihçesi

'Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu' isimli kitapta, Osmanlı dönemi Gaziantep kuyumculuğu diğer el sanatları gibi ilgisizlikten nasibini almıştır. Kelimenin tam manasıyla samanlıkta iğne aramaya, sonra da bulduğunuz o iğne ile kuyu kazmaya benziyordu. Bu konuda istifade edilebilecek ciddi tek yayının yine tarafımızdan 2002 yılında yazılan ve Gaziantep Üniversitesi tarafından bastırılan 'Osmanlı Dönemi Gaziantep El Sanatları' isimli küçük kitabın içinde yer alan 'kuyumculuk' başlığı altındaki dört sayfadan oluştuğunu belirtirsek durumun vahameti daha iyi anlaşılmış olur.

Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri

'UNESCO Şehir Mutfağı'ndan Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri' adlı kitapta 2015 yılında UNESCO da gastronomi ödülü aldıktan sonra şehirde Fatma Şahin öncülüğünde çok büyük işler yapıldı. Gaziantep'teki yemeklerin malum özelliği her mevsime göre yetişen online mevsimindeki sebze ve meyveden yemek yaparsınız sağlıklı olur. Efendimizin hadisinde, 'meyve sebze iyi zamanında dikelim' diyor. Gaziantep yemeklerinin özellikleri de dört mevsimde ayrı ayrı olmasaydı biz bilimsel olarak daha sağlıklı olarak da Antep yemekleri nasıl olması gerektiğini ortaya koyduğumuz bir çalışma. Gastronomi bütün dünyada tanınan mutfaklar, ülke ismi ile anılır Fransa mutfağı İtalyan mutfağı oysa Gaziantep ismi ile tanınan mutfağa sahibiz. 'Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri' isimli kitabını İngilizceye çevirdik.

Gaziantep'te Suyun Öyküsü

Gazikültür AŞ'nin 10'uncu kitabı olan 'Gaziantep'te Suyun Öyküsü' kitabı, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezer kaleme alındı. Gaziantep'te suyun hikayesi Osmanlı'dan günümüze kadar hatta Düzbağ İçme Suyu Projesinin kapsayan anlamlı bir kitap ortaya çıktı."

Değerlerimizi Geleceğe Aktarıyoruz

Gaziçocuk Dergisi'yle çocukların değerler konusunda aydınlatıldığını kaydeden Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, şöyle devam etti: "Kültür AŞ, Gaziantep'in geçmiş ve günümüzdeki değerini, gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyor. Sempozyumlar, kongreler, belgeseller, turizmle, tarihle alakalı karşımıza çıkacak olan her türlü değerin günümüze ve gelecek nesillere aktarmak önemlidir. Hepimiz faniyiz ama bunlar kalıcı. Biz geçmiş Gaziantep'i nasıl kitaplardan okuyorsak, gelecekteki insanlar da bugünün Gaziantep'ini bu kitaplardan okuyacak. Biz bunları kayıt altına almazsak hepsi gidecek. Kültür AŞ, şu anda 28 kitap çıkarttı, 20 kitap çalışması da devam ediyor. Aslında biz bu tür çalışmalarla insanların bu şehre gelmesi için bahane ortaya koyuyoruz."

Prof. Dr. Yakar, "19'uncu Yüzyıl Gaziantep Tasavvuf Hayatı-Zuhurat", "Bir Başka Gaziantep", "Fotoğraflarla Gaziantep'te Ticaret, Esnaf ve Meslek Grupları", "Antep'in Direnişi Bir Şehrin Filmi", "2 Gazinin 36 saati", "Gaziantep'te Dini Hayat Sempozyum Kitabı", "Antep Savunması-Manzumeler-Fotoğraflar", Gaziantep Kilimcilik Tarihi", "Kargamış", "Bayrak Şiirleri Antolojileri", "Kartpostallarla Kurtuluş Savaşı", "Tarihten Günümüze Ayıntap", "Gaziantep Semalarında Görülen Kuşlar", "Gaziantep Mutfağı Şiveydiz", "Antep Savunmasının İlk Kıvılcımı-Şehit Kamil", "Osmanlı Döneminde Ayntab'da Salihat-ı Nisvan (Hayır Sahibi Kadınlar)", "Gaziantep Müzeleri", "Fırat'ın İncisi Rumkale" ve "Milli Mücadele Kartpostalları" adlı kitabın yayımlandığını bildirdi.

Son Çalışma Kitap ve Kültür Günleri'nde

Son olarak Gazikültür AŞ, çocuklar için Antep Savunması Monopoli Oyunu Setini çıkardı. Böylelikle yeni nesil, milli mücadele yıllarında gösterilen eşi benzeri görülmemiş kahramanlığı oyun oynayarak öğrenme fırsatı bulacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bu yıl 5'incisi organize edilen Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri'nde Gazikültür'ün açtığı standı süsleyen oyun seti, çocukların dikkatinden kaçmadı.

Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ tarafından yayımlanan kitaplar, Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi mağazalarında satışa sunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA