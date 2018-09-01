Gazientep Balkan Göçmenleri, Asırlık Geleneği Sürdürüyor

Gazientep Balkan göçmenleri, asırlık geleneği sürdürüyorBalkan göçmenleri, asırlık geleneği sürdürüyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Balkan göçmeni muhacirler tarafından üretilen uzun süre bayatlamayan ekmek geleneğini asırlardır sürdürülüyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkçalı Mahallesi'ne Balkanlar'dan 1877'den sonra başlayan göçle Bulgaristan'da gelerek yerleşen muhacirlerin torunları, kendilerine özgü, 10 gün süreyle tazeliğini koruyan ekmeği, asırlık fırınlarda pişiriyor. Mine ve Ömer Emek çifti, evlerinin önünde kendilerine has yaptıkları asırlık fırında kendi ekmek ihtiyaçlarının yanında, günlük 150 ekmek üretip 2,5 liraya satarak geçimlerini sağlarken geleneklerini de yaşatıyorlar.

Mine Emek, Atalarımızdan günümüze kadar gelen 'muhacir ekmeği' geleneğini eşimle birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Buğday unu, hazır un ve kepek katılarak kendi ekşi hamuruyla mayalıyoruz. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Hamurumuz yaklaşık 4 saat dinlendirdikten sonra 1 kilogram olarak hazırlayıp, odun ve bağ çubuğu ile yaktığımız biz muhacirlere özgü olan fırınımızda yaklaşık 25 dakika da pişiriyoruz. 10 gün tazeliğini koruyan ekmeği dolapta saklanması halinde 1 ay taze kalacağını belirterek, kendi ekmek ihtiyacımızın yanında günde 150 ekmek üreterek talepleri karşılıyoruz dedi.