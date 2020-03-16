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Gaziemir Koronavirüs için teyakkuzda

Gaziemir, dünyayı etkisi altına alan Koronovirüse karşı önlem almak ve toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına hızla devam ediyor.

16.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:58
Gaziemir Koronavirüs için teyakkuzda

İlk etapta Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile belediyenin diğer hizmet binaları, kültür merkezleri ve semt evleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ayrıca belediye hizmet binasının girişine ve birimlere de el dezenfektanları yerleştirildi.

Gaziemir Belediyesi tarafından sıklaştırılan temizlik çalışmaları kapsamında ilçedeki çöp konteynırları, parklardaki banklar, çocuk oyun grupları ve spor aletleri de tek tek yıkanıp ilaçlanıyor. Belediyenin tüm hizmet noktaları ve ofisler ise buharlı makinelerle temizlenmeye devam ediliyor. Belediye ekipleri, sosyal medya üzerinden bilinçlendirme amaçlı paylaşımların da yoğun şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Annelere idari izin verildi

Öte yandan Gaziemir Belediyesi, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde; Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirtilen risk grubundaki çalışanlarına öncelik tanıyarak 16 Mart tarihi itibariyle 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere 30 Mart tarihine kadar idari izin verildiğini açıkladı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Koronovirüse karşı hızla önlem aldıklarını, bakanlığın açıklamasının ardından günlerdir tüm birimlerde, parklarda ve kültür merkezlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü, tüm yurttaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Bültenler

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