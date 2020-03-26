Gaziemir'in pazaryerlerinde koronavirüs seferberliği Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, yurttaşların ve pazar esnafının sağlığının korunması için pazaryerinde maske ve eldiven dağıttı.

Maske ve eldiven takması konusunda esnafı uyaran ekipler, vatandaşın eline dezenfektan sıktı.

Yeni Koronavirüs salgınına karşı halkın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanları ilaçlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, toplum sağlığının korunması için yeni önlemler almaya devam ediyor. Belediye, salgınla mücadele kapsamında, halkın yoğun bir şekilde kullandığı pazaryerlerinde önlemler aldı. Gaziemir Belediyesi ekipleri, yurttaşların ve pazar esnafının sağlığının korunması için Gaziemir Merkez Pazaryeri'nde maske ve eldiven dağıttı. Eldiven ve maske takmaları konusunda esnafı uyaran ekipler, vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı.

Pazar yerlerindeki denetimlerine ara vermeden devam eden belediyenin zabıta ekipleri ise eldiven maske kullanmadan satış yapan esnafa müdahale ediyor. Zabıta ekipleri, pazar esnafının maske ve eldiven kullanmasını sağlıyor, esnafın seçmece yöntemiyle satış yapmasına izin vermiyor. Pazaryerlerindeki zabıta noktalarından da maske ve eldiven kullanılması konusunda anons yapılıyor.

Kaynak: Bültenler