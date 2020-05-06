Gaziemir'in parkları salgın sonrasına hazırlanıyor
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Gaziemir'in parkları salgın sonrasına hazırlanıyor

Gaziemir'in parkları salgın sonrasına hazırlanıyor
06.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:01

Gaziemir Belediyesi, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı boş kalan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları yapıyor.

Gaziemir Belediyesi, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı boş kalan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları yapıyor. Parkların bakım çalışmalarından sonra dezenfeksiyon işlemi yapılarak parklar salgın sonrasına hazır hale getiriliyor.

Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 595 bin metrekarelik 158 park ve yeşil alanda çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ile 20 yaş altı bireyler sokağa çıkamadığı için boş kalan parklarda yürütülen çalışmalar kapsamında parkların tüm eksikleri gideriliyor. Belediye ekipleri, parklardaki oyun gruplarının tamirini yapıyor, kullanılamaz durumda olanları ise yenileriyle değiştiriyor. Belediye personeli çocukların güvenli bir ortamda oynayabilmeleri için kauçuk zeminlerin onarımını yapıyor. Yıpranan oturma gruplarını yenileyen ekipler, parklardaki spor aletlerinin de bakımını yapıyor, bozulanları tamir ediyor.

Yeşil alanların da bakımını yapan belediye, özelliğini yitiren çim alanları yeniden yeşillendiriyor. Parklardaki mevcut ağaçların budaması ve bakımı da yapılırken yeni ağaçların ve bitkilerin dikimi yapılıyor.

Parklar dezenfekte ediliyor

Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkların bakım ve onarımını tamamladıktan sonra belediyenin ilaçlama ekibi parkları dezenfekte ediyor. Virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günden bu yana ilçedeki tüm kamusal alanları ilaçlayan ekipler; oyun grupları, oturma grupları ve spor aletleri başta olmak üzere parkları köşe bucak hijyenik hale getiriyor.

"Salgın sonrasına hazırlıyoruz"

Parklardaki bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı çocuklarımız sokağa çıkamadığı için parklarımız boş kaldı. Biz de bu sırada ilçemizdeki 158 parkımızın bakım ve onarımını yapıyoruz. Parklarımızdaki oyun ve oturma grupları ile spor aletlerinin bakım ve tamirini yaptıktan sonra bunları dezenfekte ederek kullanıma hazır hale getiriyoruz. Büyüklerimiz ile çocuklarımızın evlerde sıkıldığını biliyorum, ama biraz daha sabırlı davranarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Salgın sona erdiğinde, yasaklar son bulduğunda tertemiz hale getirdiğimiz parklarımızda yine çocuklarımızın neşeli sesleri yankılanacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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