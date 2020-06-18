Gaziemir'in okulları sınava hazırlanıyor
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Gaziemir'in okulları sınava hazırlanıyor

Kentin kamusal alanlarını düzenli olarak dezenfekte eden Gaziemir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Gaziemir'in okulları sınava hazırlanıyor
18.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:53

Ekipler, ilçe sınırlarındaki sınav merkezi olarak kullanılacak tüm okulları dezenfekte ederek çocuklar için güvenli bir ortam yaratıyor. Okulların giriş kapısından başlayarak sınıfları, koridorları, kapı kollarını ve tuvaletleri dezenfekte eden ekipler; müdür odası, öğretmenler odası ve idari ofisleri de hijyenik hale getiriyor.

İlçe genelinde kamusal alanları belirli aralıklarla dezenfekte ettiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na girecek öğrencilerimiz salgın nedeniyle çok farklı bir sınav deneyimi yaşayacaklar. Sınav stresi yaşayan öğrencilerimiz ve aileleri aynı zamanda virüs bulaşma kaygısıyla mücadele ediyorlar. Biz de ilçemizde sınav yapılacak okulları hijyenik hale getirerek çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda sınava girmesine destek olduk. Okullarımızı dezenfekte ederek çocuklarımızın ve ailelerimizin kaygılarını bir nebze de olsa gidermek istedik. Hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na girecek öğrencilerimize başarılar dilerim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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