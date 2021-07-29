Gaziemir'in kültür mabedi yeniden doğuyor
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Gaziemir'in kültür mabedi yeniden doğuyor

Gaziemir'in kültür mabedi yeniden doğuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerine 1998 yılından beri ev sahipliği yapan, ilçenin sanat üssü olan Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi yenileniyor.

Belediyenin hazırladığı yenileme projesiyle kültür merkezi adeta baştan yaratılacak.

Gaziemir Belediyesi'nin hazırladığı yenileme projesi kapsamında Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nin içi ve dışı yenilenecek. Uzun yıllardır Gaziemir'de düzenlenen konser, tiyatro, panel gibi etkinliklere ev sahipliği yapan, belediyenin kültür sanat kurslarının düzenlendiği Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi, yenilemenin ardından modern bir görünüme kavuşacak. Dış cephesinin iyileştirileceği kültür merkezinin kapı ve pencereleri yenileriyle değiştirilecek. Bugüne kadar birçok ünlü sanatçının ve amatör sanatçıların sahne aldığı kültür merkezinin salonu da günümüz teknolojisiyle yeniden dizayn edilecek. 360 seyirci kapasiteli salonun koltukları yenileriyle değiştirilecek. Salonun duvarları ve tavanı akustiği sağlamak için özel panellerle kaplanacak.

Yeni teknoloji cihazlar

Kültür merkezinin Nazım Hikmet'in adını taşıyan sahnesi de çalışmalar kapsamında yenilenecek. Otomatik perde sisteminin kurulacağı sahne, yeni teknoloji kullanılan ses ve ışık sistemleriyle donatılacak. Kültür merkezinin ses ve ışık odaları da yenilenecek. Merkezin kulisleri de sanatçıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına tüm ayrıntılar düşünülerek özel olarak tasarlanacak. Merkezin giriş katında yer alan fuaye alanı, etkinliklere ev sahipliği yapabilmesi için modern bir görünüme kavuşacak.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği ve her yıl binlerce yurttaşın katıldığı kursların düzenlendiği kültür merkezinin dersliklerinde de tadilat yapılacak. Tüm dersliklerin yenileneceği merkezde müzik atölyesi ve dans atölyesi de oluşturulacak. Bu atölyelere ses giriş-çıkışının önüne geçmek için özel malzemeyle ses yalıtımı yapılacak.

Yeni ve modern kültür merkezi

Düzenledikleri etkinlikler ve kurslarla yurttaşları kültür sanatla buluşturduklarını vurgulayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İlçemizde düzenlenen kültür sanat etkinliklerine 1998 yılından bu yana ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi, geçip giden yıllar karşısında yıprandı. Kültür merkezimizi daha işlevsel hale getirmek, modern bir görünüme kavuşturmak için tadilat projesi hazırladık. Bu proje kapsamında, kültür merkezimizi baştan sona yenileyeceğiz. Yeni teknoloji kullanılan cihazlarla donatacağımız kültür merkezimizde, tekrar sanatçıları ve sanatseverleri ağırlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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