Gaziemir'in en eski yapısı valilik-belediye iş birliğinde yenilenecek

İlçenin ayakta kalan en eski yapısını 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştıran Gaziemir Belediyesi, binanın restore edilmesi için İzmir Valiliği ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında, restorasyon projesi bedelinin yüzde 60'ını valilik karşılayacak.

Kentin en eski yapılarından birini 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştıran Gaziemir Belediyesi, bina için restorasyon projesi çalışmalarına başladı. İlçe tarihine ışık tutan, Gaziemirlilerin hatıralarında önemli bir yer edinen tarihi yapı, belediye tarafından aslına uygun olarak restore edilecek. Binanın restorasyon projesini hazırlayan, yenileme çalışmaları için ilgili kurumlardan gerekli izinleri almak için girişimlerini sürdüren Gaziemir Belediyesi, İzmir Valiliği ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında restorasyon projesi bedelinin yüzde 60'ını valiliğin karşılayacağı ifade edildi.

Tarihi yapı, tarihi belgelerde yer alan ve binada yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan bilgiler ışığında inşa edildiği dönemdeki malzemeler kullanılarak yenilenecek. Tarihi koşullara uygun olarak yenilenecek binada günümüz teknolojisi de kullanılacak. Taş binaya bugünün teknolojik imkanlarıyla havalandırma ve ısıtma sistemleri kurulacak. Binanın elektrik tesisatı da teknolojiye uygun olarak yenilenecek. Önümüzdeki aylarda yenileme çalışmalarının başlanacağı belirtildi.

İlçede yaşayan Rum Haniotis Ailesi tarafından 1870'li yıllarda inşa edilen, kentin tarihine tanıklık eden bina, restore edildikten sonra; kültür merkezi, edebiyat evi ve kafeterya olarak hizmet verecek. Projenin tamamlanmasıyla tarihi binada kültür-sanat etkinlikleri, edebiyat söyleşileri, şiir dinletileri de düzenlenecek. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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