Gaziemir İlçe Stadı yeni yüzüyle hizmette

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'nin iş birliğiyle yenilenen Gaziemir İlçe Stadı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'nin iş birliğiyle yenilenen Gaziemir İlçe Stadı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gaziemir İlçe Stadı, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı. Yenilenen stadın yeniden hizmete alınma töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 2004-2009 döneminde İzmir İl Genel Meclisi üyesiyken bulunduğu girişimler sonucu Gaziemir İlçe Stadı'nın yapılmasını sağladıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bundan 15 yıl önce İzmir İl Genel Meclisinde Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı görevini yürüttüğüm dönemde çıkardığımız ödenekle yaptırdığımız ilçe stadımızı şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde yenilemenin mutluluğunu yaşıyorum. Gaziemirlilerin yoğun bir şekilde spor yaptığı, koştuğu, ferahladığı bu stat ve çevresi, ilçemiz için çok önemli ve değerli. Vatandaşlarımızın adeta nefes aldığı bu noktada, yıllar içinde sahamızın ve yürüyüş pistimizin zemini aşındı ve bozuldu. Bunun için göreve gelir gelmez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e bu tesisimizin yenilenmesi yönünde talebimizi ilettik. Sanata, spora ne kadar önem verdiğini çok yakından bildiğimiz Tunç Başkan, sağ olsun bu isteğimizi geri çevirmedi ve yaklaşık 3 milyon lirayı bulan bir yatırımla stadımızı adeta yeni baştan yaratmamızda yanımızda oldu. Artık yepyeni bir stadımız var. İlçe Stadımızın yenilenmesindeki emeklerinden ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Zorlu hava şartlarına rağmen stadı bir gün bile erken hizmete alabilmek adına azimle çalışan başkan yardımcılarıma, müdürlerime ve tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Halil Arda: "Stadımızı yeniden yaptık"

İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin maçlarını yaptığı, belediye sporcularının antrenman yaptığı, yurttaşların spor yaptığı stadı 4 ay süren çalışmayla yenilediklerinin altını çizen Başkan Arda, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle yapılan çalışmalar kapsamında sahamızın suni çimleri yenilendi. Türkiye Atletizm Federasyonu onaylı, olimpiyat standartlarına uygun olarak sandviç sistem olarak tabir edilen tartan zemini de yenileyerek ilçemize kazandırdık. Bu çalışmaların yanında Gaziemir Belediyesi olarak stadın çevresinde bir dizi çalışma yürüttük. Bu kapsamda; 1800 metrekarelik tel örgü, 1400 metrekarelik metal boru, 50 metrekarelik kilit taşı yerleştirip, 170 metrekarelik alanda peyzaj çalışması yaptık ve 500 metrekarelik alanı boyayarak ilçe stadımızı adeta yeni baştan yaptık" diye konuştu.

"Tribünler yenilenecek"

Stadın tribünlerinin de yenileneceğinin müjdesini veren Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalara ek olarak özellikle amatör futbol takımlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki yıl, festival alanında kalan şu an bulunduğumuz tribünü betonarme olarak inşa etme kararı aldık. Bu çalışmayla seyirci kapasitesini de artıracağız. Bu yeni yapıda soyunma odaları ve farklı kullanımlar için odalar da yer alacak. Maçlarda takımlarımızı daha güçlü bir şekilde destekleme şansını yakalamış olacağız."

Gaziemir Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Muammer Şentürk de, "Gaziemir İlçe Stadı en yoğun kullanılan tesisti. Fakat zaman içerisinde tesisimiz çok yıpranmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve Gaziemir Belediye Başkanımız Halil Arda bizleri pırıl pırıl yepyeni bir tesise kavuşturdular. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halil Arda başkanıma kulüplerimize yaptığı yardım için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziemir'de faaliyet gösteren master futbol kulüplerinin sporcularından oluşturulan yeşil ve beyaz takımlar gösteri maçı yaptı. Beyaz takımda yer alan ve 35 numaralı formayı giyen Belediye Başkanı Halil Arda, forvet mevkiinde görev yaptı ve bir gol attı. Gösteri maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşma öncesinde Gaziemir Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları da yeni tartan pist üzerinde gösteri gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı