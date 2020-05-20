Gaziemir Esnafı Corona tedbirleri ile hizmete hazır… Bayram arefesi öncesi açıklama yapan Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen, ilçede organize çalışmalarla Corona virüsüne karşı gereken tedbirleri aldıklarını belirtti.

'Arefe ihtiyaçlarınızı sağlık koşulları kafalarda soru işareti uyandıran AVM'ler yerine her türlü önlemi alan, arkadaşlarınız olan esnaf sanatkarlardan yapın' dedi.

Esnafın zor günler yaşadığına dikkat çeken Beyen, 'AVM'lerde sosyal mesafenin etkin şekilde nasıl korunabileceği, ürünlerde ve mağazalarda hijyenliğin yeterince sağlanabileceği, kapalı alanlarda hava sirkülasyonun ne derece sağlık olabileceği hep soru işareti. AVM ye gitmek yerine etimizi, tavuğumuzu kasabımızdan, sebze meyvemizi manavdan, sütü peynirimizi şarküteriden yapalım. Onlara destek verelim. Çoğu yabancı sermayeli şirketlerden oluşan AVM ler yerine paramızı küçük esnafa harcayalım, Gaziemir'in nin parası Gaziemir' de kalsın, paramızın bereketinin ilçemize hayrı dokunsun' diye konuştu.

Esnaf ziyaretleri

Toplum sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarına değinen Başkan Beyen, 'Yaşadığımız bu süreçte de her zaman olduğu gibi daima esnaf ve sanatkarlarımızın yanında oluyoruz. Üyelerimizi tek tek ziyaret ederek onların talep ve sıkıntılarını ilk elden öğreniyoruz. Tüketicilerin de üyelerimize sahip çıkmasını istiyoruz.Halkımız her türlü önlemi alan üyelerimizden gönül rahatlığı içinde alışverişlerini yapabilirler.' Dedi.

Sağlık kiti dağıttılar

11 Mayıs'ta çalışmaya başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına sağlık kiti dağıtan oda başkanı Süleyman Beyen ile başkan yardımcısı Adem Balkaya, normalleşme sürecinde her meslek koluna destek vereceklerini açıkladı.

Berber ve kuaförlere, maske, eldiven ile tek kullanımlık önlüklerden oluşan hijyen kitlerini dağıtan oda yöneticileri şunları söyledi:'Corona virüs (kovid-19) ile mücadelemiz sürecek. Normalleşme sürecinde şartlara göre çalışmaya başlayacak diğer meslek kollarındaki üyelerimize de destek vereceğiz. Esnaf sanatkarlar toplumun içinde yaşayan, halkın önemli parçasını oluşturan insanlardır. Dolayısıyla üyelerimiz için halkın sağlığı önceliklidir. Bizim için tüketiciler her şeyden önce dostlarımız, akrabalarımız, tanıdıklarımızdır. Titizlikle hijyene dikkat ederek hizmet vermeye devam edeceğiz. Gaziemir halkı da alışverişlerinde esnaf kesimini tercih etmeli'

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Kaynak: Bültenler