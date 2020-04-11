Gaziemir'den üretici ve ihtiyaç sahiplerine "alım garantili" destek Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgının Türkiye'ye ulaşmasının hemen ardından Tireli üreticilerle "alım garantisi" anlaşması yaptı.

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgının Türkiye'ye ulaşmasının hemen ardından Tireli üreticilerle "alım garantisi" anlaşması yaptı. Hem ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunmak hem de üreticiye güç vermek adına geçen ay yapılan anlaşmanın ardından ekilen 50 ton patates, haziran ayında halka ulaştırılacak.

Sosyal Market projesiyle ilçede ekonomik olarak zorluk çeken ailelere destek vermeye başlayan Gaziemir Belediyesi, salgın sebebiyle vatandaşların yanında olacak projeler üretmeyi sürdürüyor. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, salgının Türkiye'de görülmeye başlamasının hemen ardından Tire Kızılcahavlu köyündeki patates üreticileri ile 50 ton alım anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşmanın ardından geçen ay toprakla buluşan tohumlar haziran ayında Gaziemirli ihtiyaç sahiplerinin sofralarında olacak. Hem üretici hem de Gaziemirli aileler için yapılan çalışma kapsamında salça gibi dayanıklı ürünler de kooperatifler üzerinden temin edilerek halka ulaştırılacak.

Yerli tarım çok önemli

Yerli tarımın Türkiye için çok önemli olduğunu, korona virüs salgını süresince yaşanan sıkıntılarla bunu yakından gördüklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi: "Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte Sosyal Market projemizin açılışını öne aldık. Destek verilecek aile sayısını artırdık ve gıda yardımlarını vatandaşlarımızın evlerine ulaştırma yolunu seçtik. Ayrıca tarımsal anlamda yaşanacak sorunları da öngörerek ilçemizdeki ihtiyaç sahipleri için 50 ton patates ekimi konusunda anlaşmıştık. Bu şekilde yaşanacak olası sıkıntıların da bir anlamda önüne geçmek ve çiftçimize destek olmak istedik. Geçen ay yaptığımız anlaşmanın ardından tohumlar toprakla buluşmuştu. Ekimini yaptırdığımız patatesleri haziran ayında dağıtacağız. Ayrıca salça gibi dayanıklı ürünleri de doğrudan üretici kooperatiflerinden alarak Sosyal Market'imizde halkımızla buluşturacağız. Bu şekilde hem üreticilerimizi desteklemiş hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmuş olacağız."

Üreticiye destek

Başkan Arda, İzmir'in topraklarında yüzlerce çeşit ürün yetiştiğini de belirterek "Dünyanın en verimli topraklarından birine sahibiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in yerli tarımı destekleme çalışmalarına biz de katkı koyuyoruz. İlçe olarak bizim tarım alanlarımız yok. Bu nedenle Tire'den ve diğer ilçelerimizden üreticilerle işbirliği yaparak hem sağlıklı hem de lezzetli ürünleri alarak halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA