Gaziemir'den Manavgat'taki can dostlar için yardım eli

Gaziemir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen hayvanlar için bir ton köpek maması ve 2 bin 40 kalem ilaç ve medikal malzeme gönderdi.

Gaziemir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen hayvanlar için bir ton köpek maması ve 2 bin 40 kalem ilaç ve medikal malzeme gönderdi.

Gaziemir Belediyesi, Manavgat ilçesinde meydana gelen ve günlerdir söndürülemeyen yangından etkilenen hayvanlar için harekete geçti. Belediye, yangın bölgesindeki hayvanların tedavisi ve beslenmesi için Gaziemir'den Manavgat'a yardım eli uzattı.

Gaziemir Belediyesi, yangından etkilenen köpeklerin beslenmesinde kullanılmak üzere 70 çuval, toplam bir ton 50 kilogram köpek maması gönderdi. Belediye, orman yangını sırasında yaralanan hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere de 2 bin 40 adet ilaç ve medikal malzeme de ulaştırdı. Gaziemir'den yola çıkan belediye aracındaki malzemelerin, Manavgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı