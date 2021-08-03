Gaziemir'den Manavgat'taki can dostlar için yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziemir'den Manavgat'taki can dostlar için yardım eli

Gaziemir'den Manavgat'taki can dostlar için yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen hayvanlar için bir ton köpek maması ve 2 bin 40 kalem ilaç ve medikal malzeme gönderdi.

Gaziemir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen hayvanlar için bir ton köpek maması ve 2 bin 40 kalem ilaç ve medikal malzeme gönderdi.

Gaziemir Belediyesi, Manavgat ilçesinde meydana gelen ve günlerdir söndürülemeyen yangından etkilenen hayvanlar için harekete geçti. Belediye, yangın bölgesindeki hayvanların tedavisi ve beslenmesi için Gaziemir'den Manavgat'a yardım eli uzattı.

Gaziemir Belediyesi, yangından etkilenen köpeklerin beslenmesinde kullanılmak üzere 70 çuval, toplam bir ton 50 kilogram köpek maması gönderdi. Belediye, orman yangını sırasında yaralanan hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere de 2 bin 40 adet ilaç ve medikal malzeme de ulaştırdı. Gaziemir'den yola çıkan belediye aracındaki malzemelerin, Manavgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - İZMİR

Gaziemir'den Manavgat'taki can dostlar için yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'tan bir kötü haber daha! Turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Manavgat'tan bir kötü haber daha! Turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Manavgatlı muhtar, yaşanan felaketi anlatırken Bakan Karaismailoğlu'nun karşısında hüngür hüngür ağladı
Manavgatlı muhtar, yaşanan felaketi anlatırken Bakan Karaismailoğlu'nun karşısında hüngür hüngür ağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Diana Spencer Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Reçber Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziemir'den Manavgat'taki can dostlar için yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 10:14:08. #1.16#

title