Gaziemir'de yüz güldüren toplu sözleşme
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziemir'de yüz güldüren toplu sözleşme - Haberler
Halil Arda, Gaziemir, İşçi, Güncel

Gaziemir'de yüz güldüren toplu sözleşme

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile DİSK Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediyenin işçi personelinin maaşlarına yüzde 28 ile yüzde 40 oranında zam yapıldı.

04.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:25
Gaziemir'de yüz güldüren toplu sözleşme

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile DİSK Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediyenin işçi personelinin maaşlarına yüzde 28 ile yüzde 40 oranında zam yapıldı. Sosyal hakları iyileştirilen emekçiler, sözleşme ile yeni haklar da kazandı.

Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşılmasının ardından taraflar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, birim müdürleri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, şube yönetim kurulu üyeleri ve sendika işyeri temsilcisinin katıldığı imza töreni çalışanların yüzünü güldürdü. Gaziemir Belediyesinin şirketinde çalışan 400 emekçi ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye bünyesine geçen işçileri kapsayan sözleşme ile çalışanların maaşlarına yüzde 28 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı 3 bin 920 lira olurken, en yüksek maaş ise 4 bin 760 lira oldu.

Sosyal haklara da zam yapıldı

Maaş zammının yanı sıra işçilerin sosyal haklarına da zam yapıldı ve işçilere yeni sosyal haklar verildi. Sözleşmeyle yıllık 60 yevmiye olan işçi ikramiyesi 66 yevmiyeye yükseltildi. Çalışanların fazla mesai ücretlerine de zam yapıldı. Sözleşmeye göre saatlik fazla mesai ücreti yüzde 65 oranına yükseltilirken pazar mesaileri 2+1 yevmiye, bayram mesaileri de 3+1 yevmiye olarak ödenecek. Günlük yemek ücreti 25 lira, yol parası ise 10 liraya çıkarıldı. Çocuğu okuyan işçilere verilen eğitim ödeneğine de yüzde 30 oranında zam yapıldı. Çocuğu öğrenim gören işçiye eğitim öğretim yılının başında; ilkokulda okuyan çocuğu için 600 lira, ortaokulda okuyan için 650 lira, lisede eğitim gören için 950 lira ve üniversitede okuyan için bin 350 lira eğitim ödeneği verilecek.

Yeni sosyal haklar

Toplu iş sözleşmesi ile çalışanların sosyal haklarına yeni kalemler de eklendi. Çalışanlar sözleşmeyle her yıl için 4 lira kıdem zammı, işçinin yaptığı işe göre 2 ile 6 lira arasında tehlikeli iş riski primi, temizlik işlerinde çalışan personele 4 lira koku primi, kız çocuğunu evlendiren işçiye çeyrek altın verilmesi, birleştirilmiş sosyal yardım gibi yeni haklar kazandı. Çalışanlara, yılbaşında 120 liralık birleştirilmiş sosyal yardım ödemesi yapılacak. Sözleşme kapsamında, bugüne kadar dini bayramlarda verilen 450 liralık gıda yardımı, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da verilecek. İl dışına çıkan şoförlere ise 200 liralık barınma ve yemek ihtiyacı harcırahı verilecek. Kanun Hükmünde Kararname ile belediye bünyesine geçen, ancak yasa gereği toplu iş sözleşmesinde yer alamayan işçilere de aylık 400 lira gıda ödemesi yapılacak. 1 Temmuz'dan sonra ise KHK'lı bu işçiler, diğer işçilerle aynı haklardan yararlanabilecek.

"Emekçinin mutluluğu çok önemli"

İmza töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin bütçesi doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirtti. Başkan Arda, "Belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda en iyi zam oranını verdik. Çalışanlarımızın maaşlarına yaptığımız zammın yanı sıra sosyal haklarına da zam yaptık. Zamlarla birlikte işçilerimize yeni sosyal haklar da verdik. Çalışanlarımızın mutlu olması benim için çok önemli. İşçi arkadaşlarımızın bu sözleşme ile kazandıkları haklardan dolayı gayet mutlu olduklarını görüyorum. Onlar mutlu olursa işlerini severek yapar; halkımıza güler yüzlü, kaliteli hizmet verirler. Toplu iş sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bu sözleşme emekçiler için büyük moral

DİSK olarak Gaziemir Belediyesinde ilk kez toplu sözleşme imzaladıklarının altını çizen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da toplu iş görüşmelerini şeffaf bir şekilde yürüttüğü için Başkan Arda'ya teşekkür etti. Sarı, "Bizim için önemli olan 31 Mart yerel seçimlerinden tam bir yıl sonra bu sözleşmeye imza atmak büyük gurur. Korona virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde, emekçi kardeşlerimizle dayanışma içinde verdiğiniz mücadeleyi kutluyorum. Bu zor süreçte bu sözleşmenin varlığı, alın teri ile mücadele eden emekçi kardeşlerimize çok büyük bir moraldir. Sözleşmede emeği geçen başta Başkan Arda olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Başkan Arda'ya teşekkür

Şeffaf bir toplu iş sözleşmesi süreci yaşadıkları dile getiren DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız da "Sözleşmemizi emekçilerimizle birlikte hazırlayarak her toplantı sonunda onları bilgilendirerek ve en son aşamada oylama yaparak sözleşmemize şekil verdik. Şeffaf bir şekilde sözleşmemize şekil verdik. Çok iyi kazanımları olan bir sözleşme imzaladık. Sendika seçimi konusunda işçiyi özgür bırakan, demokratik davranan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti Haberler
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Fahrettin Koca Chloe Loughnan
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Gaziemir'de yüz güldüren toplu sözleşme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 10:39:17. #1.15#
title