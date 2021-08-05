Gaziemir'de yangın var mı? İzmir Gaziemir'de yangın mı var?

Peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde yangın olup olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Bunlardan birisi olan İzmir'in Gaziemir ilçesi en çok merak edilen yerler arasında yer almakta. Peki, Gaziemir'de yangın var mı? İzmir Gaziemir'de yangın mı var?

Türkiye yangın ile savaşında 9. gününde. Çıkan yangınlar sonrası ülkemizde vatandaşlar tarafından büyük tedirginlik yaşamakta. İkamet ettikleri şehirlerde yangın olup, olmadığı merak edilmekte. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen İzmir'in, Gaziemir ilçesi oldu. İşte detaylar

GAZİEMİR'DE YANGIN VAR MI?

Şuan için resmi kaynaktan açıklanan bir yangın bilgisi olmamakta. Gaziemir ve çevresinde devam eden herhangi bir yangın bilgisi bulunmamakta.