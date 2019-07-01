Gaziemir'de toplu sözleşme sevinci

Yılda bir kez ikramiye vereceklerini müjdeleyen Başkan Arda: "Siz emekçilerimiz için imkanlarımız doğrultusunda en iyisini verdik"

Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında belediyede görev yapan memur personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Tüm Yerel­-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran arasında imzalanan sözleşmeyle memurların sosyal denge tazminatlarına yüzde 10 oranında zam yapıldı.Sözleşme kapsamında memurlar bir ikramiye hakkı da kazandı. Tüm Yerel­-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler sendika yöneticileri ile belediye personelinin katıldığı meclis salonundaki imza töreni belediye personelinin yüzünü güldürdü.

Başkan Arda: 'Büyük bir ekibiz'

Törende konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda belediyenin bütçesi doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirtti. Başkan Arda, "Yoksulluk sınırının 6 bin 733 lira olduğu ülkemizde siz çalışanların yaşam koşullarını çok iyi biliyorum. Belediye olarak imkanlarımızı zorlayarak, mali disipline uyarak en iyi zam oranını verdik. Zammın yanı sıra bir de ikramiye hakkı kazandınız. Hayırlı olsun. Çalışanlarımızın mutlu olması benim için çok önemli. Siz huzurlu mutlu olursanız işinizi severek yaparsınız, halkımıza güler yüzle, kaliteli hizmet verirsiniz. Biz büyük bir ekibiz, hepimizin tek amacı kentimize, vatandaşlarımıza hizmet etmek. Hep birlikte büyük projelere imza atacağız" diye konuştu.

Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran ise "Belediyenin mali imkanları doğrultusunda en iyi sözleşmeyi imzalayan Belediye Başkanı Halil Arda'ya emekçiler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler