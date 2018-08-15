Gaziemir'de Temizlik Atağı

İzmir'in en temiz ilçelerinden biri olan Gaziemir'de, belediye cadde ve sokaklardaki mevcut çöp konteynırlarını yenileriyle değiştiriyor. 3 bin litre büyüklüğünde yeni çöp konteynırları alan Gaziemir Belediyesi, kullanımdaki konteynırlardan eskiyen ve yıprananları yenileriyle değiştiriyor. Mevcuttaki 800 litrelik konteynırların yerine 3 bin litre kapasiteli çöp konteynırları koyan belediye, daha yüksek kapasiteli bu çöp kutularıyla çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyor.

Konteynırların yenilenmesiyle çevreyi tehdit eden unsurlar, çöplerin neden olduğu mikrop ve bakteri oluşumu, kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Kent genelindeki tüm konteynırları belirli aralıklarla yenileriyle değiştiren Gaziemir Belediyesi, eski konteynırların bakım, onarım ve temizliğini atölyelerinde yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan noktalarda tekrar kullanıma sunacak.

Çöp toplama konusunda devrim niteliğinde uygulama çöpleri belirli saatlerde poşetle toplama sistemini ve geri dönüşüm projesini hayata geçiren ilk belediye olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Daha temiz bir Gaziemir için, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.