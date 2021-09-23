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Gaziemir?de sanat dolu yaz

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Gaziemir?de sanat dolu yaz

Gaziemir'de sanat dolu yazKontrollü sosyal hayatın başlamasıyla tekrar kültür sanat etkinliklerine başlayan Gaziemir Belediyesi, yaz boyunca 16 konser, 16 çocuk tiyatrosu, 4 yetişkin tiyatrosu olmak üzere 20 tiyatro, 5 sinema filmi gösterimi, 20 atölye ve 3 yarışma düzenledi.

GAZİEMİR, İZMİR (Habermetre) - Gaziemir'de sanat dolu yaz

Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla tekrar kültür sanat etkinliklerine başlayan Gaziemir Belediyesi, yaz boyunca 16 konser, 16 çocuk tiyatrosu, 4 yetişkin tiyatrosu olmak üzere 20 tiyatro, 5 sinema filmi gösterimi, 20 atölye ve 3 yarışma düzenledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiği kültür sanat çalışmalarını başlatan Gaziemir Belediyesi, yaz boyunca yurttaşları sanatla buluşturdu. Belediye, ilçenin 16 mahallesinde, açık havada düzenlediği tiyatro oyunları, sinema gösterileri ve konserlerle her yaştan ve her kesimden vatandaşın sanatsal etkinliklere ulaşmasını sağladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikleri durdurmak zorunda kalan belediye, kontrollü sosyal hayat süreciyle birlikte başlattığı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 16 konser, 16 çocuk tiyatrosu, 4 yetişkin tiyatrosu olmak üzere 20 tiyatro, 5 sinema filmi gösterimi, 20 atölye ve 3 yarışma düzenledi. 3 ayda 67 etkinlik yapan belediye, yurttaşların yaz mevsiminde sanatla buluşmasını sağladı. Festival Alanı'nda ve ilçenin 16 mahallesinde düzenlenen etkinliklerde birçok profesyonel ve amatör sanatçı sahne aldı.

Gaziemir'de ünlüler geçidi

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği ve 4 gün süren Münir Özkul Tiyatro Günleri'nde bir birbirinden ünlü tiyatro sanatçıları oyunlarını sahneledi. Münir Özkul Tiyatro Günleri kapsamında İzmir Halk Tiyatrosu oyuncuları Aziz Nesin Kabare, Mahşeri Cümbüş topluluğu Tiyatro Sporu, Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncuları Kuvayi Milliye Destanı isimli oyunlarını sahneledi. Mehmet Esen de Meddah isimli gösterisiyle Gaziemirli seyirciyle buluştu. Sevgi Yolu'nda sahnelenen oyunları izleyen Gaziemirliler oyuncuların muhteşem performanslarına bir kez daha hayran kaldı.

Etkinlikler kapsamında parklarda ve kentin meydanlarında 5 sinema filmi gösterimi de yapıldı. Açık havada düzenlenen sinema gösterimlerde de yurttaşlar keyifli saatler yaşadı.

16 yaz konseri

Gaziemir Belediyesi'nin yaz boyunca düzenlediği 16 konserde, müzik toplulukları ve sanatçılar ezgilerini Gaziemirli seyirciler için seslendirdi. Festival Alanı'nda sahne alan Hakan Aysev, muhteşem performansıyla Gaziemirlilere unutamayacakları bir konser yaşattı. Konser veren müzik toplulukları ise seslendirdikleri şarkılarla Gaziemirlilerin doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Çocuklar tiyatroya doydu

Düzenlediği kurslarda çocukları sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel ekinlikler düzenliyor. Belediye, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu Günleri'nde ve yaz boyunca süren gösterimlerde binlerce minik izleyiciyi tiyatroyla buluşturdu. Mahallelerinde sahnelenen tiyatroları izleyen çocuklar, sanatın büyülü dünyasında yolculuğa çıktı.

Belediyenin düzenlediği Minik Ressamlar Atölyesi'ne katılan çocuklar da resim eğitmenleri eşliğinde yeteneklerini tuvale döktü.

Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları kültür sanat etkinliklerine kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla devam ettiklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Hepimiz uzun zamandır uzak kaldığımız sanat etkinliklerini; tiyatroyu, konseri, sinemayı çok özlemiştik. Düzenlediğimiz etkinliklerle Gaziemir'de yaz aylarını sanat dolu geçirdik. Salgın koşullarının el verdiği ölçüde, etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

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