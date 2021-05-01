Gaziemir'de riskli yapılar yıkılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziemir'de riskli yapılar yıkılıyor

Gaziemir'de riskli yapılar yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediyesi, 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu' kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilen binaların yıkımını yapıyor.

Gaziemir Belediyesi, 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu' kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilen binaların yıkımını yapıyor.

30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından yapı güvenliğinin öneminin bir kez daha ortaya çıkmasıyla Gaziemir Belediyesi harekete geçti. Depremin ardından çalışmalarını daha da hızlandıran belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkili kuruluşlar tarafından riskli yapı olarak tespitleri yapılan binaların yıkımına başladı. Yürütülen çalışmayla ekonomik ömrünü tamamladığı veya yıkılma riski taşıdığı için riskli yapı olarak belirlenen yapıların yıkımı yapılıyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışmayla 22 yapının riskli olduğu tespit edildi. Bu riskli yapıların 16'sının yıkım işlemi, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nün kontrolünde, mülk sahipleri tarafından yapıldı. 4 riskli yapı ise belediye ekipleri tarafından yıkıldı. 2 riskli yapının yıkım işlemlerinin takip süreci devam ediyor. - İZMİR

Gaziemir'de riskli yapılar yıkılıyor
Gaziemir'de riskli yapılar yıkılıyor
Gaziemir'de riskli yapılar yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü
Belarus asıllı avukatın hayatı, hiç tanımadığı bir şahsın tacizleriyle kabusa döndü
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı
Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Demet Akalın Meral Kaplan
Spor Muslera İrfan Buz Mesut Özil Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziemir'de riskli yapılar yıkılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:33:22. #1.14#

title