Gaziemir?De Parazit Mücadelesi

Gaziemir'de parazit mücadelesiGaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarını pire, kene gibi dış parazitlere karşı korumak için ilaçlama yapıyor.

Gaziemir'de parazit mücadelesi

Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarını pire, kene gibi dış parazitlere karşı korumak için ilaçlama yapıyor.

Veteriner sağlık hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapan Gaziemir Belediyesi, havaların ısınmasıyla sokak hayvanlarında artan parazitlere karşı harekete geçti. Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, parazit olduğu tespit edilen hayvanlara ilaçlama yapıyor. Köpeklerin derisine sürülen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire ve kene gibi dış parazitlere karşı koruyor. Parazit tespit edilen hayvanlarda yapılan ilaçlama sonrası hayvanlar kısa sürede tekrar sağlıklarına kavuşuyor.

Veteriner hekimlerin yaptıkları inceleme sonucu durumunun kötü olduğu tespit edilen köpekler ise belediyenin Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülerek tedavi programı uygulanıyor. Tedavisinin ardından bir süre kontrol altında tutulan hayvanlar, iyileştikten sonra tekrar alındıkları sokağa geri bırakılıyor.

Kaynak: Habermetre