Gaziemir'de MHP'den esnafa ziyaret

20.09.2019 16:48

MHP Gaziemir İlçe Başkanlığı, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziemir esnafını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Köksal Koç, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçede esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Köksal Koç yaptığı konuşmada ahiliğin Türk tarihindeki önemine değinerek şunları kaydetti:

"Türk tarihinin çok önemli şahsiyetlerinden biri olan Ahi Evran'ın Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde kurduğu ve günümüzde esnaf odaları ve ticaret odaları adıyla faaliyet gösteren Ahilik Teşkilatı, Türk devlet geleneğinin en önemli yapı taşlarındandır. Esnaf bir milletin can damarıdır ve biz de MHP Gaziemir İlçe Teşkilatı olarak her daim esnafımızın yanında yer almışız, dertleri ile dertlenip, sevinçleri ile mutlu olmuşuzdur."

Kaynak: AA