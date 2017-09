Gaziemir'de Kurslar Başlıyor

Belediyenin 48 farklı branşta açtığı ve binlerce Gaziemirliye yeni ufuklar açan ücretsiz kurslara kayıtlar başlıyor. Kültür, sanat ve spor kurslarına 18 Eylül-6 Ekim tarihlerinde kayıt yapılabilecek



Gaziemir Belediyesi'nin her yaştan vatandaşa hitap eden kültür, sanat ve spor kurslarında yeni eğitim dönemi başlıyor. Eğitim programına yeni branşlarda kurslar dahil eden belediyenin, 2017-2018 kış dönemi kurslarına kayıtlar 18 Eylül'de başlayacak. 48 branşta ve 14 farklı merkezde verilen kurslar 7'den 70'e binlerce Gaziemirliye kapılarını açmak için gün sayıyor. Ücretsiz kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 18 Eylül'den başlayarak 6 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırılabilecek. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapabilecek. Kültür ve sanat kurslarına katılmak isteyenler Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası, Sarnıç Koordinasyon Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde kayıt yapabilecek. Spor kurslarının kayıtları ise Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndan alınacak.



Her yaştan Gaziemirli için kurs var



Her yaştan vatandaşın faydalanabilmesi için kurs programını geniş bir yelpazede hazırladıklarını anlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da halkımız spor kursları ile sağlık kazanacak, kültür ve sanat kursları ile de kendini geliştirebilecek. El sanatları kursiyerlerimiz, dilerse ürettiklerini satışa sunarak gelir de elde edebilecek. Öğrenirken ve üretirken insanlarımızın yüzüne yansıyan mutluluk, bizim en büyük ödülümüz" diye konuştu.



48 farklı branşta kurs



Gaziemir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği kültür-sanat kursları şöyle; Gitar, bağlama, ud, keman, perküsyon, çocuk korosu, Türk Halk Müziği korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Popüler Müzik korosu, resim, fotoğrafçılık, karikatür, çocuk, genç ve yetişkin tiyatrosu, yaratıcı drama, ebru, çini, minyatür, tezhip, kaatı, kokulu taş, takı tasarım, tel kırma, sabun seramik, ahşap boyama, kurdela nakışı, seramik rölyef, ahşap yakma, titanyum, kırk yama, geri dönüşüm.



Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslarda eğitim verilen branşlar ise şöyle; basketbol, voleybol, 10 farklı yöreden halk oyunları, cimnastik, Boccia, pilates, yoga, aerobik, hentbol, okul öncesi spor eğitimi, engelli spor atölyesi, taekwondo, badminton, satranç, atletizm ve güreş. - İZMİR