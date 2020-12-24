Gaziemir'de kültür sanat etkinliklerine pandemi arası

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları kültür sanat etkinliklerine salgının sona ermesiyle hızla devam edeceklerini söyledi.

Gaziemirlilerin kültürel ve sanatsal etkinliklere ulaşabilmeleri için çalışmalar yaşama geçiren Gaziemir Belediyesi, Nisan 2019'dan korona virüs salgının ülkemizde görüldüğü Mart 2020'ye kadar 27 tiyatro gösterimi, 24 konser, 13 sergi, 5 film gösterimi, 13 panel ve 16 sanat kursu düzenledi. Birçok profesyonel ve amatör sanatçının katıldığı etkinlikler kapsamında Haluk Levent konser verdi, Süheyl-Behzat Uygur kardeşler sahne aldı.

Belediye, Gaziemirlilerin kişisel gelişimlerine katkı koymak ve yeteneklerini keşfetmeleri için çok sayıda kurs açtı. Resim, müzik, gitar, bale, tiyatro gibi birçok dalda verilen eğitimlere binlerce kursiyer katıldı. Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda yeteneklerini keşfeden vatandaşlar, bu kurslarda öğrendiklerini tiyatro gösterileri ve konserlerle sergilemenin heyecanını yaşadı

Çocuklar unutulmadı

Düzenlediği kurslarda çocukları sanatla buluşturan belediye, çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel ekinlikler düzenledi. Gaziemir Belediyesi, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği çocuk tiyatrolarıyla her yıl binlerce minik izleyiciyi tiyatroyla buluşturdu. Belediye, çocuklar için sinema gösterimleri de düzenledi.

Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları kültür sanat etkinliklerine salgının sona ermesiyle hızla devam edeceklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Hepimiz tiyatroyu, konserleri, sergileri çok özledik. Salgının bitmesiyle etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı