Gaziemir'de Koronavirüs fırsatçılarına geçit yok! Yeni Koronavirüs salgınına karşı adeta seferberlik ilan ederek bir dizi önlemi yaşama geçiren Gaziemir Belediyesi, temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinde normalin üzerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için zabıta ekipleri ile denetimlere başladı.

Salgının yayılmasını önlemek ve halkın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanları daha sağlıklı bir hale getirmek için ilaçlama ve temizlik çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, ilçede gıda ve temizlik malzemesi satan yerlerde de eş zamanlı olarak fiyat kontrolleri gerçekleştirdi.

Belediyenin zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle son dönemde yoğun talep gören kolonya, sabun, dezenfektan, ıslak mendil, bakliyat ve makarna gibi temizlik ve gıda ürünlerinin fiyat kontrolü yapılıyor. Raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerini fotoğraflayan zabıta ekipleri ürünün markası, cinsi, gramajı ve fiyatı gibi bilgileri de kayıt altına alıyor. Mevcut fiyatları belgeleyen ekipler, ürün fiyatlarında yaşanan değişimi tespit etmek için işletmelerden geçen ayki alış-satış fiyatlarını gösteren belgeleri de talep ediyor. Denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar, cezai işlem uygulanması için İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne rapor ediliyor.

"Önlemlerimiz artarak devam edecek"

Yeni Koronavirüs salgınına karşı çalışmalara aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Çocuk parkları, otobüs durakları, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, banklar, çöp konteynırlarının içi ve çevresi ekiplerimiz tarafından düzenli olarak ilaçla dezenfekte ediliyor. Salgına karşı yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarımızın yanı sıra fiyat denetimleri de yapıyor, fırsatçılara izin vermiyoruz. Virüsün ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte yurttaşlarımızın yoğun talep gösterdiği kolonya, sabun, dezenfektan, ıslak mendil, bakliyat ve makarna gibi temizlik ve gıda ürünlerinin fiyatları zabıta ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Gıda ve temizlik ürünleri satan işletmeleri denetim altında tutarak fiyat artışına izin vermeyeceğiz. Yeni Koronavirüs salgınına karşı önlemlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler