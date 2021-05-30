Gaziemir'de köpeklere özel park
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Gaziemir'de köpeklere özel park

Gaziemir'de köpeklere özel park
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediyesi, hayvanseverlerin köpeklerini rahat bir şekilde dolaştırmaları için 1600 metrekarelik özel tasarımlı köpek parkı yapıyor.

Gaziemir Belediyesi, hayvanseverlerin köpeklerini rahat bir şekilde dolaştırmaları için 1600 metrekarelik özel tasarımlı köpek parkı yapıyor.

Veteriner hizmetleriyle sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Gaziemir Belediyesi, evcil hayvanlar için özel bir çalışmaya imza atıyor. Belediye, köpeklerin enerjilerini atabileceği ve diğer hayvanlarla sosyalleşebileceği Köpek Parkı yapıyor. 1600 metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilen parkta, köpeklerin egzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sağlayan parkurlar olacak. Etrafı tel örgüyle çevrilecek parkta köpek eğitim tüneli, atlama halkası, köpek eğitim tahterevallisi, yürüyüş köprüsü bulunacak. Büyük kısmı çim alandan oluşacak parkta 213 metrekarelik köpek oyun alanı, 34 metrekarelik köpek tuvaleti ve suluklar bulunacak. Parkta hayvan severlerin oturması için anfi oturma alanı yapılacak ve banklar konulacak.

Yapımına başladıkları köpek parkının tamamlanmasıyla vatandaşlardan gelen önemli taleplerinden birini daha karşılamış olacaklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Hayvanseverlerden gelen istek üzerine can dostlarımız için özel bir park yapma kararı aldık. 1600 metrekare alanda, köpeklerin oyun oynayabilmelerinin yanı sıra eğitim alabilmeleri için de profesyonelce tasarlanmış bir Köpek Parkı yapıyoruz. Parkın tamamlanmasıyla köpek besleyen vatandaşlarımız can dostlarıyla birlikte bu alanda keyifle vakit geçirebilecek. Parkımızı en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir'de köpeklere özel park
Gaziemir'de köpeklere özel park
Gaziemir'de köpeklere özel park

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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