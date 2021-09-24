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Gaziemir'de fırınlarda sıkı denetim

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Gaziemir'de fırınlarda sıkı denetim

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ekipler, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi.

GAZİEMİR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde ekipler, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi.

Gaziemir Belediyesi zabıta ekipleri ile Gaziemir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetime çıktı. İşletmelerin sağlıklı ortamda üretim yapıp yapmadıklarını ve ürünlerin gramajını kontrol eden ekipler, mevzuata uygun koşullarda üretim yapmaları konusunda işletme sahiplerini uyardı. Yapılan denetimler sonucunda üretim alanlarında eksikleri bulunan işletmelere tutanak tutuldu, eksiklerin tamamlanması konusunda uyarılar yapıldı. Denetim ekibi, mutlaka maske, eldiven, bone ve kolluk takmaları konusunda çalışanları uyardı.

Korona virüsü salgınına karşı uyulması gereken noktalar konusunda da çalışanları bilgilendiren ekipler, özellikte el temizliği başta olmak üzere temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat çekti. El temizliği ve ellerin sık sık yıkanması konusunda uyarı yapan uzmanlar, ekmeği paketleyen kişi ile para alışverişi yapan kişinin farklı olması gerektiğini söyledi. Ekmeklerin müşterilerin kolayca ulaşabilecekleri yerlere konulmamasına vurgu yapan ekipler, işletme sahiplerinden müşterilerin ekmeklere elle dokunmalarına izin vermemelerini istedi.

Gaziemir Belediyesi ile Gaziemir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü denetimler aralıksız devam edecek. Denetimler kapsamında, gıda üretimi yapan tüm işletmelerde inceleme yapılacak. - İZMİR

Gaziemir'de fırınlarda sıkı denetim

Gaziemir'de fırınlarda sıkı denetim

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