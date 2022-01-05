Gaziemir'de derman belediyeciliği

Gaziemir Belediyesi, ekonomik kriz ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlara, sosyal projeleriyle destek oluyor. Gaziemir Belediyesi, sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuru yapanların evlerinde yaptığı inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve resmi kurumlardan gerekli belgeleri getiren ailelere ayni yardım yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtaç durumda olduğu belirlenen ailelere toplam 6 bin 536 kez ayni yardımda bulunuldu.

Sosyal Market yaraları sarıyor

Gaziemir Belediyesi, yaşama geçirdiği Sosyal Market'te yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Sosyal Markette yardımseverlerin yaptığı bağışlar, belediye eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gaziemir'in "İyilik ve dayanışma merkezi" olan Sosyal Marketten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, "Sosyal Market"i ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Sosyal Market'ten, 2021 yılında her ay ortalama 600 aile yararlanıyor. Belediye, Sosyal Market'te verdiği desteklerin yanı sıra 238 aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

Çok yönlü destek

Geniş bir yelpazede sosyal hizmetler sunan belediye, sınavlara hazırlanan öğrencilere Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda, ücretsiz eğitim veriyor. Belediye 2021 yılında 291 öğrenciye okul çantası armağan etti. Sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yanında olan belediye Aktepe ve Emrez Mahallerinde selden etkilenen 14 evin halılarını yıkatırken, ihtiyaç sahibi 64 aileye de ev eşyası bağışlarının ulaşmasını sağladı. Belediye ayrıca 6 asker ailesine de nakdi yardımda bulundu. Engelli ve hasta yurttaşlara da destek olan belediye, bağışta bulunan vatandaşların da desteğiyle 12 kişiye hasta yatağı ve 8 yurttaşa da tekerlekli sandalye yardımı yaptı. Cenaze ve taziye hizmetleriyle 667 yurttaşın acısına ortak olan belediyenin çamaşırhanesinde 345 aileye 2 bin 843 kez çamaşır yıkama hizmeti verildi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 2021 yılında da ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Ekonomik kriz giderek derinleşiyor. 2022'de de komşularımızın sıkıntılarını az da olsa giderebilecek çalışmalar üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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