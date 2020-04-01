Gaziemir'de dar gelirlilere sosyal market üzerinden gıda desteği İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ekonomik olarak zorluk yaşayan dezavantajlı bireylere destek olmak amacıyla planlanan sosyal market projesi, korona virüsü salgını nedeniyle sanal olarak faaliyete geçiyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ekonomik olarak zorluk yaşayan dezavantajlı bireylere destek olmak amacıyla planlanan sosyal market projesi, korona virüsü salgını nedeniyle sanal olarak faaliyete geçiyor.

Gaziemir ilçesinde, merkez pazar yerinin altında açılacak olan sosyal marketten ilk etapta geliri olmayan 350 ailenin yararlanması planlanmıştı. Salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde kalması zorunluluğunun doğmasıyla Gaziemir Belediyesi, sosyal marketin içinde yer alan ürünleri kolilere yerleştirerek ihtiyaç sahibi ailenin evlerine ulaştırma kararı aldı. Belediye, yıl sonuna kadar destek verilecek aile sayısını da 350'den bine yükseltti. Bu süreçte yardımların, ESBAŞ Spor Salonunda toplanacağı, belediye ekiplerinin ürünleri burada paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağı öğrenildi.

Öte yandan, Gaziemir'de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini artırmak ve ihtiyaçlarını gidermek adına kurulan markette para geçmiyor. Gıda ürünlerinin yer aldığı marketten, geliri olmayıp belediyeye başvuran bireyler, kendilerine verilen kartlar ile alışveriş yapabiliyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sosyal marketin açılışında son aşamaya geldiklerini söyledi. Korona virüsü salgını nedeniyle birçok işletmenin kapandığını, günlük gelirler ile çalışan birçok vatandaşın da ekonomik dar boğaza düştüğünü belirten Başkan Arda, bu nedenle sosyal market projesini hızlandırdıklarını, marketin bu süreçte çalışmasına "sanal" olarak devam edeceğini söyledi.

İlk etapta 350 dar gelirli aileye yapılması planlanan yardımı bin aileye çıkartma kararı aldıklarını kaydeden Başkan Arda, "Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan bin aileye sosyal market üzerinden gıda yardımında bulunacağız. Bu salgın bitene kadar ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını ekiplerimiz ile evlerine kadar götüreceğiz. Amacımız ilçemizde dayanışma ruhunu geliştirmek, zor durumda olan tüm yurttaşlarımızın kendini güvende hissetmesini sağlamak. Ekonomik zorluk yaşayan ailelerimiz, belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüyle irtibata geçebilirler" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA