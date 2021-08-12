Gaziemir'de 48 saate varan su kesintisi yaşanacak
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Gaziemir'de 48 saate varan su kesintisi yaşanacak

Gaziemir'de 48 saate varan su kesintisi yaşanacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de Tahtalı Barajı ve Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir ilçesinde 48 saate varan su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

İzmir'de Tahtalı Barajı ve Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir ilçesinde 48 saate varan su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200 milimetre çaplı ana isale hattında arıza meydana geldi.

Arızanın tamir süresinin yaklaşık 48 saat olarak tahmin edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Alternatif hatlardan su verilerek şehrin genelinde su kesintisi yapılmayacaktır ancak arızanın tamir edilebilmesi için ise Gaziemir ilçesinde yarın saat 24.00'a kadar su kesintisi yapma zorunluluğu doğmuştur." denildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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