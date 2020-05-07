Gaziemir'de 19 Mayıs'ın 101. yılında 101 gence ödül

Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılında bilgi yarışması düzenleyecek.

Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılında bilgi yarışması düzenleyecek. Soruları doğru cevaplayan ve bu cevapları en hızlı şekilde ileten 101 gence ödül verilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için özel bir program hazırlayan; ancak korona virüsü salgınından dolayı kutlama etkinliklerini iptal etmek zorunda kalan Gaziemir Belediyesi, bilgi yarışması düzenleyerek gençlere bayram heyecanı yaşatacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak için Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 101. yılında düzenlenecek bilgi yarışmasının soruları, 11 Mayıs Pazartesi günü belediyenin sosyal medya adreslerinden yayımlanacak. Yarışmaya Gaziemir'de ikamet eden 14-19 yaş aralığındaki gençler katılabilecek.

Bilgi yarışmasına katılmak isteyenler, 11-13 Mayıs tarihleri arasında cevaplarını genclikgaziemirbel@gmail.com adresine gönderebilecek. Yarışmaya katılım süresi 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek. Yarışmacıların cevaplarla birlikte; ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon numarası gibi bilgilerini de göndermeleri gerekecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye belediyenin internet sitesinden ulaşılabilecek. Yarışmanın sonuçları 17 Mayıs Pazar günü açıklanacak. Soruları doğru cevaplayan ve bu cevapları genclikgaziemirbel@gmail.com adresine gönderen ilk 101 kişiye özel ödüller verilecek.

Başkan Arda'dan gençlere davet

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşku ve gururla kutlamak için özel bir program hazırladıklarını; ancak dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bu programı iptal etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılını; meydanlarda, stadyumlarda kutlayamasak da gençlerimizin bayram coşkusunu bir nebze de olsa yaşamaları için bilgi yarışması düzenliyoruz. Gençlerimiz, bilgi yarışmasına katılarak milletimizin bağımsızlığının önünü açan bu özel günle ilgili hem bilgilerini tazeleyecek hem de araştırma yaparak yeni bilgilere ulaşacak. Tüm gençlerimizi, sorularını belediyemizin sosyal medya hesaplarından yayımlayacağımız bilgi yarışmasına katılmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA