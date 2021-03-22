Gaziemir Belediyesinden Dünya Su Gününe özel çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziemir Belediyesinden Dünya Su Gününe özel çalışma

22.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:30
Gaziemir Belediyesinden Dünya Su Gününe özel çalışma

Yaşanan kuraklık sorununa dikkat çeken Gaziemir Belediyesi, ürünler tüketiciye ulaşana kadar harcanan su miktarına vurgu yaparken, belediye "Fazlasına ihtiyacın yok" ve "Tüketmeden önce düşün" mesajı verdi.

Yaşanan kuraklık sorununa dikkat çeken Gaziemir Belediyesi, ürünler tüketiciye ulaşana kadar harcanan su miktarına vurgu yaparken, belediye "Fazlasına ihtiyacın yok" ve "Tüketmeden önce düşün" mesajı verdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfına göre, Türkiye'de aralarında İzmir'in de olduğu toplam 10 kentin küresel ölçekte yüksek susuzluk riski ile karşı karşıya olduğu ifade edilirken, Gaziemir Belediyesi, vatandaşların dikkatini bu soruna çekmek için farkındalık çalışmaları yapıyor. Daha önce yaptığı çalışmayla barajların doluluk oranlarına dikkat çeken Gaziemir Belediyesi, 22 Nisan Dünya Su Günü'nde su tüketimi konusunda özel bir çalışma hazırladı. Belediye hazırladığı görsel çalışmayla; yiyecek, içecek, ayakkabı ve giysi ürünlerinin üretim sürecinde harcanan su miktarına dikkat çekti. Dünyanın karşı karşıya kaldığı kuraklık sorununa dikkat çekmek amacıyla hazırlanan çalışmada, "Fazlasına ihtiyacın yok" ve "Tüketmeden önce düşün" mesajına yer verildi. Ürünler tüketiciye ulaşana kadar harcanan su miktarının yer aldığı görsel, ilçenin dört bir yanındaki ilan panolarına asıldı.

Türkiye'nin ve İzmir'in yeterince yağış almaması nedeniyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, insanın yaşamsal ihtiyaçlarının en başında gelen suyun her zamankinden daha duyarlı ve özenli kullanılması çağrısı yaptı.

Doğadaki sınırlı kaynaklardan biri olan suyun daha tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Doğamızın dengesi her geçen gün bozuluyor. Sıcaklık ortalamaları yükseliyor ve dünyamız yeterli yağış almıyor. Bu nedenle, suyumuzu daha da tasarruflu ve dikkatli kullanmamız gerekiyor. Özellikle tarımsal üretim, temiz suyun en çok kullanıldığı alan. Tarımda vahşi sulama terk edilmeli ve damla sulama sistemine geçilmeli. Sanayi tesislerinin suyumuzu kirletmesinin bir an önce önüne geçilmeli. Ormanların ve tarım alanlarının imara açılmasına son verilmeli. Suyumuzu ancak bu şekilde koruyabiliriz. Dünya'mıza hep birlikte iyi bakmalıyız. Unutmamalıyız ki gidecek başka evimiz yok" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir Belediyesinden Dünya Su Gününe özel çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Binnur Kaya Kemal Sunal Hülya Avşar
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziemir Belediyesinden Dünya Su Gününe özel çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 11:31:43. #1.15#
title