Gaziemir Belediyesinden 7 binden fazla aileye yardım

Yıl boyunca 3 bin 518 aileye ayni yardım yapan Gaziemir Belediyesi, Sosyal Market aracılığıyla 3 ayda bin 263 yurttaşa yardım eli uzattı. Bin aileye toplam 10 ton patates dağıtan belediye, 304 aileye 2 bin 15 kez çamaşır yıkama hizmeti verdi.

Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlara destek oluyor. İyi günde de kötü günde de vatandaşın yanı başında yer alan belediye, sosyal yardımlarla da vatandaşa nefes aldırıyor. Gaziemir Belediyesi, sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuru yapanların evlerinde yaptığı inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve resmi kurumlardan gerekli belgeleri getiren ailelere ayni yardım yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtaç durumda olduğu belirlenen 3 bin 518 aileye ayni yardım yapıldı.

Gaziemir Belediyesi, hem üreticiyi hem de ihtiyaç sahiplerini desteklemek için patates satın alarak yurttaşlara dağıttı. Tire Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında birleşen Tire Kızılcahavlu Köyü'ndeki üreticilerden satın alınan 10 ton patates Gaziemirli bin aileye dağıtıldı.

Sosyal Market yaraları sarıyor

Gaziemir Belediyesinin yaşama geçirdiği Sosyal Market yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Hayırseverlerin yaptıkları bağışlar belediye eliyle Sosyal Markette ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Son üç ayda bin 263 aile Sosyal Markette verilen hizmetten yararlandı. Belediye, Sosyal Marketten yararlanan aile sayısını 350'den 500'e yükseltme kararı aldı.

Geniş bir yelpazede sosyal hizmetler sunan Gaziemir Belediyesi; sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim veriyor, kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıyor. Sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yanında olan belediye, vatani göreve giden gençlere asker çantası hazırlıyor. Cenaze ve taziye hizmetleriyle 442 yurttaşın acısına da ortak olan belediyenin çamaşırhanesinde 304 aileye 2 bin 15 kez çamaşır yıkama hizmeti verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı