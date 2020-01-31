Gaziemir Belediyesi "Yalnızlıkla Mücadele Birimi" kuruyor

31.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:30

Toplumda giderek artan yalnızlık sendromuna karşı Gaziemir Belediyesi harekete geçti. Başkan Halil Arda'nın talimatıyla belediye bünyesinde "Yalnızlıkla Mücadele Birimi" kurulması için çalışmalara başlandı.

İngiltere, Finlandiya, Almanya gibi ülkelerde bakanlık düzeyinde önemsenen "yalnızlık" konusunda Gaziemir Belediyesi önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de kendini yalnız hissedenlerin sayısının giderek arttığını, Türkiye'nin yalnızlık konusunda Avrupa'da 6. sırada olduğunu gördüklerini belirten Başkan Arda, bu anlamda yalnızlıkla mücadele etmek için birim kurma kararı aldıklarını söyledi. Yalnızlığın bir kent sorunsalı olarak gördüklerini de kaydederek, bu sorunu bütünsel bir yaklaşım ile çözme hedefinde olduklarını da vurguladı.

Hayatın doğal akışı gereği yaşlandıkça sevdiklerimize veda etmemiz gereken zamanların sıklaştığını, yapılan araştırmalarda, Türkiye'de "ihtiyacı olduğunda yakınında birisini bulamayacağını" düşünenlerin giderek arttığını gördüklerini de vurgulayarak "Araştırmalarda beni şaşırtan en önemli unsur da gençlerimiz oldu. Hayat dolu ve sosyal olması gereken gençlerimizin büyük çoğunluğu kendini 'kimsesiz' hissediyor. Gençlerimiz Avrupa ortalamasının üç katı oranda yalnız."

Topluma yabancılaşıyorlar

Yalnızlığı sosyal bir geri çekilme, sosyal bir acı olarak gördüğünü de anlatan Başkan Arda, "Yalnızlık, genel anlamda insanların kendini toplumdan soyutlaması olarak görülüyor. Kişiler sonrasında topluma yabancılaşıyor. Hatta yalnızlığın bulaşıcı bir etkisi olduğunu da öğrendik. Bununla beraber yalnızlık birçok hastalığı da tetikliyor. Bence önlem alınması gereken konuların başında geliyor. Ülkemizde son dönemde yanlış internet kullanımı, giderek artan intiharlar ve ekonomik sorunlar da bizim bu anlamda harekete geçmemize vesile oldu. Dünyadaki örneklere bakarsak belediyeler, yalnızlıkla mücadelede tedbir alması gereken kurumların başında geliyor. Bu nedenle Gaziemir Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Yalnızlıkla Mücadele Birimi kurma kararı aldık. Pozitif Yaşam Merkezi'mizin içinde yer olacak bu birime kendini yalnız hisseden her yaştan yurttaşımız başvurabilecek. Birim içinde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, hemşireler, doktorlar ve halkla ilişkiler uzmanları olacak. Buraya başvuran yurttaşlarımıza bir anlamda yaşam koçluğu desteği verilecek. Yalnızlıklarına çözüm bulunması sağlanacak. Birimimiz, yakın zamanda hizmete girecek" diye konuştu.

Yalnızlara öneriler

Yoğun internet kullanımının, sosyalleşmenin önündeki en büyük engel olduğunu da kaydeden Arda, "Amacımız, toplumu olumsuz etkileyen ve bulaşıcı olarak ilerleyen yalnızlığın üstesinden gelmek. Bu sorunu aşmak konusunda kararlı olan yurttaşlarımızın sorununu belediyedeki uzman ekibimiz ile birlikte aşmaya hazırız" dedi.

Başkan Arda, birimin kurulması aşamasında uzman ekip ile yaptığı toplantılarda yalnız insanların neler yapması gerektiğine dair aldığı notları da paylaştı. Arda, şu uyarılarda bulundu: "Öncelikle herkesin hayatının bir döneminde yalnız hissedebileceğini kendinize hatırlatın. Sizi dinleyen, size iyi hissettiren, samimi bulduğunuz kişilerle bağlantınızı sürdürmeye çalışın. İnternette geçirdiğiniz zamanı azaltmaya çalışın. Kendinizi yalnızlılığın içinde bırakmayın."

Kaynak: Bültenler