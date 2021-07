Gaziemir Belediyesi?nden LGS tercih desteği

Gaziemir Belediyesi'nin dar gelirli öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda, lise tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek. Liseye başlayacak öğrenciler, kurs merkezini ziyaret ederek rehber öğretmenlerden destek alabilecek. Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda aldıkları puana göre, rehber öğretmenlerin desteğiyle kendilerine uygun okulları belirleyebilecek. Gaziemir'de ikamet eden lise adayı tüm öğrenciler, 5 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'a kadar sürecek tercih danışmanlığı hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilere Atıfbey Mahallesi 5 sokak No: 11 adresinde bulunan GAZİDEK Ana Kurs Merkezi ve Menderes Mahallesi 1125 sokak No: 1/1A adresinde bulunan GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezi'nde hafta içi her gün 08. 30-17. 30 saatleri arasında randevuyla hizmet veriliyor.

GAZİDEK Merkezleri'ndeki öğretmenlerle birlikte kendilerine uygun okulları belirlemek isteyen öğrenciler, 0232 251 85 12 (Merkez) ve 0232 281 56 64 (Sarnıç) numaralı telefonları arayarak randevu alabilecek.

Kaynak: Habermetre