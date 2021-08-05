Gaziemir Belediyesi'nde "tasarruf"lu hizmetler!
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Gaziemir Belediyesi'nde "tasarruf"lu hizmetler!

Gaziemir Belediyesi'nde 'tasarruf'lu hizmetler!
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Makine İkmal Birimi, belediyeye ait 134 aracın tamir ve ağır bakımını yapıyor. Ekip, burada yaptığı bakımlar sayesinde belediyenin önemli oranda tasarruf yapmasını sağlıyor.

Araçların bakımı için kurulan makine ikmal birimi, yaptığı hizmetlerle tasarruf konusunda ön plana çıkıyor.

Birimde, çalışan 19 personel, belediyeye ait tüm araçların teknik bakım, onarım, tamir ve ağır bakım işlemlerini yapıyor. Sadece yüzde 20'lik kısımda garantisi devam eden araçlar yetkili servislere gönderiliyor.

Bu hizmet sayesinde yaklaşık 2,5 yılda ortalama 2 milyon 500 bin liralık tasarruf yaptıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Burada arkadaşlar çok emek veriyorlar. Halkın bir kuruş parasını savurmamak için canla başla çalışıyorlar. Belediyemize ait tüm araçları burada tamir ettirip bakımlarını yapıyoruz. Dışarıdan bu hizmeti almaya kalksak fahiş fiyatlara mal olacak, kendi ekiplerimizle yapınca büyük tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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