: Gaziemir Belediyesi memurlarından "toplu sözleşme" eylemi

24.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:12

Gaziemir Belediyesinde çalışan ve toplu sözleşmesinin iptal edileceğini ileri süren memurlar, ikinci defa eylem yaptı.

Gaziemir Belediyesi önünde bir araya gelen Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şubesi üyesi yaklaşık 100 çalışan, "Toplu sözleşme hakkımız, söke söke alırız", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan elini cebimizden çek" ve "Hak hukuk adalet" yazılı dövizler taşıdı.

Halay çeken, düdük çalan eylemciler adına açıklama yapan Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, 17 Şubat'ta ilk eylemi yaptıklarını anımsattı.

Belediye ile 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ve sözleşmenin 2021 Nisan'da sona ereceğini anımsatan Işık, "Biz bu sözleşmeden doğan haklarımızı istiyoruz. Eğer istenilen sonucu alamazsak iş bırakacağız. Sözleşme tek taraflı fes edildi, başkan tek taraflı olarak fes etti."

İşverenle de görüştüklerini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Başkan toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımızı ödemeyeceği, öderse zimmet çıkacağını, zimmet çıkarsa kendisini ödeyeceğini söyledi. Gaziemir Belediyesine çıkan bir zimmet yok. Zimmet çıkmadığı gibi sözleşmeyi tek taraflı fes ediyorlar. Diğer belediyelerde var ama Gaziemir'de yok. Toplu iş sözleşmesinin neden fes edildiğine dair bir yazı istedik. Yazının gelmesini bekliyoruz dava açmak için. Biz mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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