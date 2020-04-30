Gaziemir Belediyesi memurları, feshedilen "toplu sözleşme"leri için hukuk mücadelesi veriyor

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, sendika olarak imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin Gaziemir Belediyesi tarafından tek taraflı yürürlükten kaldırılmasının ardından hukuki mücadelelerinin devam ettiğini bildirdi.

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık, sendika olarak imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin Gaziemir Belediyesi tarafından tek taraflı yürürlükten kaldırılmasının ardından hukuki mücadelelerinin devam ettiğini bildirdi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından tek taraflı feshedilen sözleşme sürecinin ardından gasp edildiklerini ileri sürdükleri hakların takipçisi olmaya devam ettiklerini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle eylemlerine ara verdiklerini bildiren Işık, şunları kaydetti:

"Salgın süreci bittiğinde Gaziemir'de direniş süreci başlayacaktır. İnsanlık bu karanlık salgın günlerini nasıl hep birlikte aşacaksa biz memur emekçileri de Gaziemir'de bu hukuksuzluğu öyle el ele yürek yüreğe ve eylem halaylarında omuz omuza aşacağız. Hukuk yönünden aradığımız hakkımızı, 4. İdare Mahkemesi Gaziemir belediyesine süreç ile ilgili göndermiş olduğu yazıda 1 ay içerisinde cevabının verilmesi gerekirken 30 gün olmasına rağmen hala cevap alınamamıştır. 4. İdare Mahkemesinde sürmekte olan haklı davamız bu şekilde de Gaziemir Belediyesi tarafından sabote edilerek art niyetli yaklaşımını sürdürmektedir."

Kaynak: AA