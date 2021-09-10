Gaziemir Belediyesi, can dostların yaşam hakkına dikkat çekiyor

Yılın 8 ayında 3 bin 546 hayvanın tedavisini ve bakımını yapan, 8 bin 500 kilogram mama dağıtan Gaziemir Belediyesi, ilçenin dört bir yanına astığı afişlerle can dostların yaşam hakkına dikkat çekiyor.

Yılın 8 ayında 3 bin 546 hayvanın tedavisini ve bakımını yapan, 8 bin 500 kilogram mama dağıtan Gaziemir Belediyesi, ilçenin dört bir yanına astığı afişlerle can dostların yaşam hakkına dikkat çekiyor.

İnsan, çevre ve toplum sağlığının korunması için çalışmalarını yürüten Gaziemir Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren belediye, bünyesindeki klinikte hayvanların ameliyatlarını da yapabiliyor. Bu hizmetlerin yanı sıra belediye, farkındalık çalışmalarıyla hayvanların yaşam haklarını koruma altına alan yasalara dikkat çekiyor. Toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı olmasını amaçlayan belediye, ilçenin birçok noktasına astığı afişlerle, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanların yaşam haklarının güvence altına alındığına vurgu yapıyor.

3 bin 546 hayvan rehabilite edildi

Sokakta yaşayan hayvanların tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenen belediyenin veteriner işleri müdürlüğü, araç çarpması ve doğa olaylarında yaralanan hayvanların da tüm tedavi ve bakımlarını yapıyor. Yaralanan hayvanlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan veteriner ve destek personeli, daha sonra belediyenin polikliniğinde gerekli işlemleri yapıyor. Gerekli durumlarda ameliyatta yapan veteriner hekimler, cerrahi müdahalenin ardından yaralı hayvanları belediyenin 'Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kontrol altında tutuyor, tedavi programı uyguluyor. Gaziemir Belediyesinin veteriner hizmetleri kapsamında, 2021 yılının geride kalan 8 ayında 3 bin 546 hayvanın tedavi ve bakımı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 241 köpek, 610 kedi olmak üzere toplam 851 kısırlaştırma işlemi yapıldı. Belediye, sağlığına kavuşturduğu hayvanların sahiplendirmesini de yapıyor, onları sıcak bir yuvaya kavuşturuyor. Bu kapsamda 36 hayvanın yeni bir yuvaya kavuşması sağlandı.

8 bin 500 kilo mama dağıtıldı

Can dostların aç kalmaması için belediyenin veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanındaki mama odaklarına düzenli olarak mama bırakıyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerinin de park ve yeşil alanlar başta olmak üzere, sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği noktalara koyduğu otomatik su adaklarında, can dostlar suya ulaşabiliyor. Belediye, ilçedeki sokak havyaları için 5 bin 960 kilogram köpek maması, 2 bin 540 kilogram da kedi maması dağıttı. 8 ayda toplam 8 bin 500 kilogram mama dağıtarak can dostların aç kalmasının önüne geçen belediye ekipleri, mama ve su dağıtımını düzenli olarak sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı