Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Kovid-19'a yakalandı İzmir'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi, pozitif çıktı.

İzmir'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi, pozitif çıktı.

Başkan Arda, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün yaptırdıkları Kovid-19 testinin sonuçlarını bugün aldıklarını, kendi testinin negatif, eşi Deniz Arda'nın ise pozitif çıktığını belirtti.

Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastalığa ilişkin herhangi bir belirtisinin olmadığını belirten Arda, şunları kaydetti:

"Tedavisi evimizde sürecek. Virüsün, her türlü sosyal mesafe kuralına uyulmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tehlikeli bir şekilde karşımızda durduğunu söylemek isterim. Lütfen siz de tüm tedbirleri rehavete kapılmadan almaya devam edin. Biz de sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinleyerek bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. İyi dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: AA