Gaziemir, 30 Ağustos?ta kırmızı beyaza bürünecek
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Gaziemir, 30 Ağustos?ta kırmızı beyaza bürünecek

Gaziemir, 30 Ağustos?ta kırmızı beyaza bürünecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Gaziemir, 30 Ağustos'ta kırmızı beyaza bürünecekGaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı dağıttı.

Gaziemir, 30 Ağustos'ta kırmızı beyaza bürünecek

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı dağıttı.

30 Ağustos Zafer Bayramı 99. yılını özel bir programla kutlamaya hazırlanan Gaziemir Belediyesi, bayrama sayılı günler kala yurttaşlara sürpriz yaptı. Gaziemir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, ana caddelerdeki evleri ve işyerlerini ziyaret ederek, yurttaşlara ve esnafa Türk Bayrağı armağan etti.

Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı 5 bin Türk bayrağı dağıttıklarını söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "En büyük zaferlerimizden biri olarak şanlı tarihimizde yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılını, büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda ana arterlerdeki evlere ve işyerlerine Türk bayrağı dağıttık. Yurttaşlarımızı, dağıttığımız bu bayrakları evlerinin balkonlarına, işyerlerinin camlarına asarak bayram coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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