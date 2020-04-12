GAZİDEK'te uzaktan eğitim dönemi
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GAZİDEK'te uzaktan eğitim dönemi

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda (GAZİDEK) uzaktan eğitim sistemine geçti.

12.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:30
GAZİDEK'te uzaktan eğitim dönemi

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda (GAZİDEK) uzaktan eğitim sistemine geçti. GAZİDEK'te, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz verilen eğitimler, internet üzerinden devam edecek. Eğitimlerden, kursa kayıtlı 8. ve 12. sınıf öğrencileri yararlanacak.

Uzaktan eğitim kapsamında öğretmenler ile öğrenciler özel bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla internet üzerinden bir araya gelecek. Öğretmenlerin anlattığı dersi öğrenciler canlı olarak takip edecek. Canlı dersleri, evlerinde bilgisayar başına geçerek internet üzerinden dinleyecek öğrenciler, ders esnasında öğretmenlerle iletişim kurabilecek, takıldıkları noktalarda soru sorabilecek.

Uzaktan eğitim kapsamında öğrencilere soru çözümleri yaptırılarak pratik yapmaları sağlanacak. Öğrenciler çözemedikleri soruları bu sistem üzerinden öğretmenlere sorup öğretmenleriyle birlikte çözebilecek.

Uzaktan eğitim sistemiyle deneme sınavları da yapılacak. Her hafta internet üzerinden yapılacak deneme sınavlarına girecek öğrenciler eksiklerini tespit edebilecek. Uzaktan eğitim kapsamında öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilecek.

Eğitimler internet üzerinden

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda 400 öğrenciye verdikleri eğitimlere salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Korona virüs salgınına karşı eğitimlerini evlerinden sürdüren öğrencilerimize biz de Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda görev yapan öğretmenlerimizin internet üzerinden vereceği derslerle destek olacağız. GAZİDEK'te düzenlediğimiz eğitimlere katılan 8. ve 12. sınıf öğrencileri, uzaktan eğitimden yararlanabilecek. Öğrencilerimiz bu süreçte, ara değerlendirme sınavlarıyla akademik performanslarını ölçme ve eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak. Öğrencilerimize hayattaki tüm sınavlarda başarılar diler, zor şartlarda eğitime devam eden öğretmenlerimizi de azimlerinden dolayı kutlarım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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