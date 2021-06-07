GAZİDEK'te kayıt zamanı
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GAZİDEK'te kayıt zamanı

GAZİDEK'te kayıt zamanı
Bültenler - Haberler | Güncel

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmet veren Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda yeni dönem kayıtları başlıyor.

2021-2022 eğitim döneminin ön kayıtları 7 Haziran Pazartesi günü başlayacak, 25 Haziran Cuma günü son bulacak. GAZİDEK'teki kurslara 6, 7, 8 ve12. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

Ön kayıt yaptırmak isteyenler GAZİDEK Ana Kurs Merkezi ile GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek kayıt formunu doldurup ön kayıt yapabilecek. Ön kayıt yapan öğrenciler daha sonra sınava alınacak. Sınavda başarı gösteren ve ekonomik durumu zayıf olan öğrenciler GAZİDEK'teki eğitimlere katılmaya hak kazanacak. GAZİDEK'teki eğitimlere katılacak öğrenciler alanında uzman öğretmenlerden ders alacak, lise ve üniversite sınavında başarı göstermek için yıl boyunca ter dökecek.

Başkan Arda: Kayıt için geç kalmayın

Anadolu ve Fen Liseleri ile üniversite sınavlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ücretsiz kurs verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Halil Arda, "Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda yeni dönem kayıtları başlıyor. Haydi gençler, ön kayıt yaptırmak için geç kalmayın" çağrısı yaptı.

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Kaynak: Bültenler

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