Gaziantepspor Başkanı'ndan Taraftara Çağrı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor Kulubü Başkanı Huzeyfe Durmaz, 20 Kasım Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Boluspor karşılaşmasında taraftarı tribünlerde görmek istediklerini söyledi.



Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, zor günler geçiren kulübün yaşaması için çalıştıklarını ifade ederek, taraftarın desteğiyle de daha iyi yerlere geleceklerine inandıklarını vurguladı.



Yönetim kurulu olarak gece, gündüz demeden Gaziantepspor için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Durmaz, şunları kaydetti:



"Bunu zamanla tüm taraftarlarımız ve camiamız görecektir. Ancak benim büyük Gaziantepspor taraftarından tek isteğim var; lütfen maçlara gelin ve takımınıza sahip çıkın. Sosyal medyada 'Gaziantepspor yok olmasın' sloganı çok güzel ancak biz bunu tribünlerde görmek istiyoruz. Eğer sizler tribüne gelir, bu takıma destek olursanız, inanın bu korkunç tünelden çıkmamız daha kolay olacaktır. Takımımızın sadece sizin desteğine ihtiyacı var. Eğer tek sevdamız Gaziantepspor ise, bu takım yok olmasın diyorsanız, lütfen Boluspor maçında tribünde olun ve genç oyuncularımızı destekleyin."



Durmaz, sosyal medya üzerinden kendisi ve yönetim kurulu adına karalama kampanyası yürütüldüğünü dile getirerek taraftarlardan bunlara itibar etmemelerini istedi.