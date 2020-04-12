Gazianteplilerin yüzünü şiveli tiyatroyla güldürüyor Gaziantepli tiyatro sanatçısı Orhan Uslu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berberlerin kapatılmasını komik bir dille anlattığı videosu ile sosyal medydada ilgi gördü.

Gaziantepli tiyatro sanatçısı Orhan Uslu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berberlerin kapatılmasını komik bir dille anlattığı videosu ile sosyal medydada ilgi gördü.

Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, hem kendi hem de toplum sağlığı için evinde kaldığını anlattı.

Bu dönemde insanların en çok morale ihtiyaç duyduğunu belirten Uslu, "Biz de Gaziantepli sanatçılar olarak halkımızın yüzünü güldürmek için sosyal medya üzerinden çalışmalar yaptık. İnsanların yüzünde tebessüm oluşturalım istedik. Halkımız da çok güzel bir ilgi gösterdi." diye konuştu.

Gaziantep'i her zaman büyük bir eve benzettiğini aktaran Uslu, Vali Davut Gül'ün de çalışmaya destek verdiğini belirterek, sosyal medya üzerinden çeşitli videolarla halka moral vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Uslu, paylaştığı videoda, başına taktığı peruğun evde kaldığı süre içerisinde uzadığını ve eşinin de can sıkıntısı nedeniyle saçlarını boyadığını anlatıyor.

Sosyal medyada yankı bulan görüntüde, "Vali beyi arasak da 1-2 günlüğüne berbere izin verse" şeklinde diyaloğa yer veren Uslu'nun paylaşımına Vali Davut Gül ise "Sorun büyük" diye yanıt verdi.

Kaynak: AA