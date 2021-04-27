Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
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Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'

Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK mutfağının sevilen tatlılarından 'bülbül yuvası', içerisindeki şerbet ve şeker oranının az olmasına bağlı olarak diğer tatlılara göre daha hafif olması nedeniyle ramazanda sıklıkla tercih ediliyor.

TÜRK mutfağının sevilen tatlılarından 'bülbül yuvası', içerisindeki şerbet ve şeker oranının az olmasına bağlı olarak diğer tatlılara göre daha hafif olması nedeniyle ramazanda sıklıkla tercih ediliyor.

Gaziantepli tatlıcı Onur İbili, ramazan ayı ile birlikte 'bülbül yuvası' tatlısının satışlarının arttığını söyledi. İbili, baklava kültürünün yaygın olduğu kentte, bu tatlının daha az susattığı için oruç tutanlar tarafından tercih edildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'te baklavanın yanı sıra üretilen diğer tatlılarda ilgili görüyor. Özellikle ramazan ayı içerisinde tercih edilen ve içerisindeki malzemelerin baklavaya oranla daha az ve hafif olan bülbül yuvası tatlısı iftar sofralarında yerini alıyor.

'RAMAZAN AYINDA HAFİF TATLI İÇİN EN İDEALİ'Onur İbili, Gazianteplilerin baklavayı sevdiğini, ancak ramazanda daha hafif tatlılara yöneldiğini belirtti. Diğer tatlılara oranla daha hafif özelliği ile bilinen bülbül yuvasının oruç tutanlar için iftardan sonra en ideal tatlı olduğunu anlatan İbili, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız oruç tuttuğu için iftardan sonra tatlı geleneklerini sürdürüyorlar. Ramazan ayında da çok tercih edilen bülbül yuvası tatlısı Gaziantep'in eski tatlılarındandır. Tek kat ince bir hamur ile yapılıyor, üzerine sadece fıstık dökülüyor. Yapımı meşakkatli olmasının yanı sıra lezzetine de doyum olmuyor. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlarımız için bu baklava, çok susatmayan hafif bir tatlı. Bu yüzden kentte ve diğer illerde özellikle ramazan ayında bu tatlımızı çok seviyorlar. Susatmama sebebi de baklavaya oranla çok az bir şerbeti var. Şeker oranı da az olduğu için hem hafif hem de lezzetli bir tatlı oluyor. Zaten yıllardır bu Gaziantep'in tükettiği özel bir tatlıydı. Bu tatlıyı herkes artık yavaş yavaş biliyor ve duyuyor. Hafif olduğunu da duyan müşterilerimiz hemen bununda tadına bakmak istiyor. Bu tatlımızın satışlarında artış var demiştik zaten özel sipariş ile yapıyoruz. Üretiminde de satışında da atışımız çok şükür var. Ramazanda vatandaşlar hafif tatlılar arıyorlar. O yüzden bu tatlımızı hem şehir dışından hem de Gaziantep'ten vatandaşlar severek yiyorlar."


Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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