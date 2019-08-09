Gazianteplilerin kurban tercihi "hallik" cinsi küçükbaşlar

09.08.2019 13:44

Gaziantep'te vatandaşlar, kurbanlık olarak "hallik" olarak adlandırılan ivesi cinsi küçükbaşları tercih ediyor.

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te de kentin çeşitli noktalarındaki pazarlara hayvanların getirildiğini söyledi.

Kentteki kurban pazarlarında hareketliliğin genellikle bayrama 1-2 gün kala başladığını anlatan Türkman, Gaziantep'te vatandaşların genellikle kurbanlık olarak "hallik" olarak adlandırılan ivesi cinsi koç ve koyunları tercih ettiğini ifade etti.

Türkman, halliklerin genellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis bölgelerinde yetiştirildiğini dile getirerek, "Bu türün kuyruğu, merinos ve kıvırcık gibi uzun kuyruklu değil, yağlı kuyrukludur, bacak boyları biraz daha kısadır. Etinde diğer türlere göre herhangi bir koku olmaz. Bu nedenle de bölgede tercih edilen bir türdür. Antep ve bölgede hallik başta olmak üzere küçükbaş hayvanlar kurbanda tercih ediliyor." dedi.

Batı illerindeki türlerin aksine "Antep halliği" olarak anılan bu koç ve koyunların etlerinin kokusuz olduğunu aktaran Türkman, etin, yiyen kişiye rahatsızlık vermediğine dikkati çekti.

Türkman, Gaziantep'te kurbanlık fiyatlarının ise kilogramı 23-25 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Büyükbaş hayvan kilogram fiyatları da 19-20 lira civarında seyrediyor. Geçen yıl küçükbaş hayvan kilogram fiyatları 19-20 lira civarındaydı. Bu yıl 23-25 lirayı düşündüğümüz zaman aslında çok bir artış yok. Geçen yıldan bu yana yem fiyatları oldukça arttı. Giderleri düşündüğümüz zaman, belki tüketici tarafında fiyatlar biraz artmış görünse de üretici bazında bakıldığında çok büyük bir artış yok. Yem giderlerinin artışına bakarsak kilogram fiyatının 30 lira civarında olması gerekirdi. Üretici şu anda çok da büyük paralar kazanmıyor bu işte."

-"Kurbanlarınızı kurban pazarlarından alın"

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, kentte 25 kurban satış merkezi ve 34 kesim noktası oluşturulduğunu, vatandaşların kurbanlık alırken küpelerine, gözlerine, dişlerine dikkat etmeleri gerektiği belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz kurbanlarını marketlerden değil, gelip kurban pazarlarından, üreticilerimizden alsınlar. Hayvanı görerek alalım, Ali ağabeyin elini sıkarak alalım, pazarlığımızı yaparak alalım. Gidip marketlerde görmediğimiz hayvanı almayalım."

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden yetiştirdikleri hayvanları satmak için Gaziantep'e getiren Ali Yaşar ise yaklaşık 35 yıldır hayvancılık yaptığını, 13 yıldır yetiştirdiği kurbanlıkları satmak için kente getirdiğini ifade ederek, "107 hayvan getirdik. ilk baharda yaylada olan hayvanları ramazan öncesinde besiye aldık. Arpayla besledik. Kilogramını 25 liradan satıyorum. Hayvanlarımız 65-80 kilogram arasında geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA