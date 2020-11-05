Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor

05.11.2020 13:36 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:46

Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor Gaziantep'te yağan yağmura rağmen sokaklar tıklım tıklım Yeni tip korona virüste vaka sayılarının pik seviyeye ulaştığı şu günlerde Gaziantepliler yine evde duramadı.

Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor

Gaziantep'te yağan yağmura rağmen sokaklar tıklım tıklım

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüste vaka sayılarının pik seviyeye ulaştığı şu günlerde Gaziantepliler yine evde duramadı. Yaz mevsiminde sıcaklardan şikayet ederek dışarı çıkan vatandaşlar kentte iki gündür etkili olan yağmura rağmen çarşı ve sokakları adeta doldurdu.

Kentin önemli alanlarından olan Gaziler Caddesi ve Karagöz Caddesine akın eden vatandaşlar yağan yağmura ve soğuk havaya aldırmadı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kalabalık alanlarda maske kuralına ise kısmen riayet edildiği gözlemlendi. İşi gereği dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar ise gezmek için gelenleri uyararak 'işiniz yoksa evde kalın' çağrısında bulundular. Öte yandan kentte polis ekiplerinin korona virüs denetimleri sürüyor. Son 24 saatte il genelinde yapılan denetimlerde 806 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten,17 şahsa da karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulandı.

Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor
Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor
Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor
Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

İlgili Haberler

- Siparişleri yazın alıyor, müşteriye özel üretip soğuk hava depolarında bekletiyorlar
- Siparişleri yazın alıyor, müşteriye özel üretip soğuk hava depolarında bekletiyorlar
Kadıköy'de omuz omuza korona virüs dansı
Kadıköy'de omuz omuza korona virüs dansı
BAE'de 24 saatte bin 312 korona virüs vakası kaydedildi
BAE'de 24 saatte bin 312 korona virüs vakası kaydedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy
Spor Gökhan Töre Eddie Newton Lionel Messi Emre Belözoğlu Bahattin Şimşek
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:46:15. #1.15#
title