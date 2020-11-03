Gazianteplilerden İzmir'e destek

İzmir'de yaşanan depremin ardından Gaziantep Dernekler Konfederasyonu ve Uluslararası Gastronomi Federasyonu gönüllülerden oluşan bir ekiple depremzedelere desteğe gitti.

İzmir'de yaşanan depremin ardından Gaziantep Dernekler Konfederasyonu ve Uluslararası Gastronomi Federasyonu gönüllülerden oluşan bir ekiple depremzedelere desteğe gitti.

Gaziantep dernekler konfederasyonu başkanı Hasan Özaygut ve Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Mehmet Kaplan, açıklamasında İzmir'deki depremzedelerin yanlarında olduklarını belirterek, "İzmir'de yaşanan deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlara destek olmak ve bu zor zamanda yanlarında olmak adına gönüllülerden oluşan ekip ile İzmir'de Kızılay'ın koordinasyonu ile yemek dağıtımı yaptık. Türk toplumu, afetle mücadelede ihtiyaç sahiplerinin her zamanda yanında olmuştur. Gaziantep dernekler konfederasyonu yönetimi ve Uluslararası Gastronomi Federasyonu üstlenmiş olduğu misyon gereği her zaman ve hangi koşulda olurda olsun devletimizin ve milletimizin yanındayız. İzmir halkına ve Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimizi bir kere daha belirtir elimizden geneli sonuna kadar yapacağız. Temsil ettiğimiz Gazianteplilerin üzüntülerini ve başsağlığı ilettik" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı